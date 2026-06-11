Nicolás Bovetti destacó el crecimiento de las Inferiores y el buen momento del fútbol de la Liga de General Arenales

El presidente de la Liga Deportiva de General Arenales, Nicolás Bovetti, realizó un balance positivo de la primera parte de la temporada, tanto en las divisiones inferiores como en el fútbol superior, y destacó el esfuerzo de los clubes para sostener la actividad deportiva en un contexto complejo.

En diálogo con Ruben, Bovetti felicitó a los campeones del Torneo Apertura de Inferiores y reconoció el trabajo que realizan las instituciones de la liga.

«Hay que felicitar a los campeones, pero también a todos los clubes de la Liga, porque hacen un esfuerzo enorme por las inferiores. Se trabaja mucho y siempre pensando en que los chicos puedan jugar la mayor cantidad de partidos posible», expresó.

Un nuevo formato para que los chicos jueguen más

El dirigente explicó que la Liga modificó la modalidad de competencia respecto del año pasado, cuando algunos equipos permanecieron varios meses sin actividad tras quedar eliminados en instancias finales.

«El año pasado hubo clubes que estuvieron casi tres meses parados. Tratamos de buscarle una vuelta para que eso no vuelva a ocurrir. Pensamos siempre en los chicos y en que tengan continuidad», señaló.

En ese sentido, el segundo torneo del año tendrá un formato de todos contra todos a dos ruedas, con 14 fechas, y además se disputarán finales entre los campeones de cada certamen en caso de que no coincidan.

Un campeonato de Primera muy parejo

Bovetti también se refirió al desarrollo del torneo de Primera División, al que calificó como uno de los más competitivos de los últimos años.

«Todos los clubes están bien armados, con jugadores locales y también con refuerzos. Eso se refleja en la tabla de posiciones, donde está todo muy parejo. Es importante porque genera una atracción muy grande para la Liga», sostuvo.

Posibles acuerdos con otras ligas

Consultado sobre la posibilidad de ampliar la competencia mediante alianzas deportivas con otras ligas de la región, el presidente indicó que existen conversaciones, aunque aclaró que todavía es prematuro tomar decisiones.

«Siempre hay diálogo. Hemos hablado con dirigentes de otras ligas, pero son los clubes los que tienen la última palabra porque sabemos que económicamente no es sencillo sostener ese tipo de competencias», explicó.

El acompañamiento del público, una de las fortalezas

Finalmente, Bovetti destacó el respaldo constante de los hinchas y familias que cada fin de semana acompañan a sus equipos.

«Gracias a Dios la gente acompaña. Hay un gran esfuerzo de los clubes y tratamos de sostener que la familia vaya a la cancha y que los estadios estén llenos. Creo que eso es una de las cosas que distingue a nuestra Liga de muchas otras», afirmó.

El titular de la Liga concluyó señalando que el objetivo sigue siendo escuchar a las instituciones y continuar mejorando la organización de los torneos para fortalecer el fútbol regional.