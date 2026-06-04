Erica Revilla alzó la voz por la crisis de IOMA: “No está funcionando y los municipios nos hacemos cargo”

La intendente de General Arenales analizó la compleja realidad económica de las comunas, respaldó la aprobación de Ficha Limpia en su distrito y celebró el consenso alcanzado en la UCR bonaerense.

La intendenta de General Arenales y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Erica Revilla, dejó definiciones contundentes sobre la coyuntura política y económica. En una charla extensa, la jefa comunal abordó la delicada situación de la obra social provincial, la aprobación de la ordenanza de Ficha Limpia, la realidad financiera de los municipios del Interior y el nuevo escenario partidario de cara al futuro.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo centrado en las graves falencias que presenta el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), un reclamo que resuena con fuerza en toda la provincia de Buenos Aires. Revilla fue tajante al respecto: “IOMA no está funcionando”.

En ese sentido, la mandataria comunal explicó el impacto directo que esta deficiencia tiene sobre las arcas municipales. “Nosotros tenemos que hacernos cargo de medicamentos, traslados a Buenos Aires, operaciones y tratamientos. La salud es una necesidad y para nosotros es una prioridad, pero cada vez es más difícil sostenerla”, advirtió, evidenciando cómo los gobiernos locales terminan absorbiendo responsabilidades que le competen a la administración provincial.

El impacto económico en los municipios

La jefa comunal describió un panorama complejo para los distritos del Interior bonaerense, asfixiados por el incremento de costos y la escasez de partidas presupuestarias externas. “No estamos pasando por los mejores momentos. Vivimos de la coparticipación que nos corresponde por ley y de las tasas que pagan los vecinos. Todo aumentó: el combustible, los insumos y los servicios. Hay que cuidar muchísimo los recursos públicos porque la situación es difícil”, subrayó.

Asimismo, Revilla cuestionó la falta de programas de financiamiento por parte del Ejecutivo provincial: “El Gobierno provincial nos atiende cuando tenemos algún requerimiento, pero no hay fondos para obras como había en otros años ni programas que permitan trabajar en conjunto para fortalecer a los municipios. Todo se hace mucho más cuesta arriba”.

A este escenario se suma el gasto que demandan las dependencias bonaerenses instaladas en territorio municipal. “Nos pasa con el Registro Civil, con IOMA y con el IPS. Son organismos provinciales, pero los espacios son municipales y muchos de los gastos también terminan siendo municipales. Lo mismo sucede con algunas cuestiones vinculadas a la seguridad. Todo eso impacta en las cuentas locales”, detalló.

Transparencia y gestión local

Durante la entrevista, la intendenta celebró la reciente aprobación de la iniciativa de Ficha Limpia en el Concejo Deliberante de General Arenales, un proyecto impulsado por el concejal Juan Pablo Olivieri.

“Me pareció muy importante la presentación del proyecto porque son condiciones esenciales que tiene que tener una persona para acceder a un cargo público. La iniciativa me pareció muy buena cuando la presentó la Unión Cívica Radical. Se discutió, se debatió y finalmente salió aprobada por mayoría”, afirmó con satisfacción.

El escenario político y la unidad de la UCR

En el plano estrictamente partidario, Revilla se mostró sumamente conforme con el consenso alcanzado dentro de la UCR bonaerense, que consagró a Emiliano Balbín como el próximo presidente del Comité Provincia, evitando así una contienda interna.

“Me puse muy contenta cuando hubo acuerdo para no llegar a una interna. Emiliano es un militante con mucho recorrido territorial, una persona cercana y comprometida. Estoy muy contenta con él como presidente y también con el consenso que se logró”, expresó, al tiempo que dejó un mensaje hacia el interior de la coalición: “No son momentos de internismo. Son momentos de fortalecimiento, de unidad y de construcción. En algunos lugares no hubo manera de llegar a acuerdos, pero creo que hoy la sociedad espera otra cosa de la política”.

Finalmente, respecto a la reciente visita institucional del senador provincial Pablo Petrecca y las especulaciones sobre el armado electoral hacia 2027, la jefa comunal prefirió la cautela y la gestión del día a día, hilvanando sus ideas para dejar en claro las prioridades actuales. “Hay vínculo y amistad porque compartimos muchos años de trabajo como intendentes. Hoy él está recorriendo municipios y vino a conversar sobre la realidad local. No se habló de armados electorales ni de alianzas. Por ahora son encuentros para intercambiar experiencias y ver cómo está cada distrito”, concluyó de manera pragmática.