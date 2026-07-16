Erica Revilla mantuvo reuniones de gestión en La Plata para fortalecer el trabajo conjunto en desarrollo social y educación

La intendente municipal, Erica Revilla, junto a la secretaria de Desarrollo Social, María Emilia Serra Barra, y la directora de Juventud, Caterina Nascimbene, desarrolló una agenda de trabajo en la ciudad de La Plata con el objetivo de gestionar acciones y fortalecer el vínculo institucional con organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En primer término, las funcionarias fueron recibidas en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad por el ministro Andrés Larroque, con quien analizaron distintos temas vinculados a la realidad social del distrito. Durante el encuentro, las representantes del Gobierno Municipal transmitieron diversas inquietudes surgidas del trabajo cotidiano con los vecinos y se interiorizaron sobre los programas que actualmente impulsa la cartera provincial, con el propósito de fortalecer las herramientas disponibles para acompañar a las familias de General Arenales.

Posteriormente, la comitiva mantuvo una reunión con la directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, donde se abordaron distintos aspectos relacionados con la realidad educativa del distrito.

Durante el encuentro, la intendente informó sobre las obras que el Gobierno Municipal viene ejecutando en establecimientos educativos a través del Fondo Educativo Municipal, reafirmando el compromiso de la gestión con la mejora permanente de la infraestructura escolar.

Asimismo, Revilla planteó la necesidad de avanzar con la finalización del edificio de la escuela de la localidad de General Arenales, una obra de gran importancia para la comunidad educativa, y destacó que seguir invirtiendo en educación significa generar más oportunidades para las presentes y futuras generaciones.

Otro de los ejes abordados fue la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo y el Gobierno Municipal, promoviendo un trabajo coordinado que permita ampliar las propuestas destinadas a estudiantes, docentes y comunidades educativas, facilitando el desarrollo de programas y acciones que beneficien a los jóvenes del distrito.

Finalmente, la directora general de Cultura y Educación manifestó su compromiso de visitar próximamente el distrito de General Arenales para recorrer las instituciones educativas, conocer las acciones que lleva adelante el Municipio y continuar trabajando de manera conjunta en los desafíos que presenta la educación local.