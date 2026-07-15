Vuelco de un camión cerealero mantiene cortada la Ruta Provincial 50 entre Vedia y General Arenales

La Ruta Provincial 50 permanece totalmente cortada al tránsito este miércoles como consecuencia del vuelco de un camión con acoplado ocurrido durante la madrugada.

El siniestro se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 595, en el tramo que une las localidades de Vedia y General Arenales.

Por causas que se intentan establecer, el transporte de carga volcó sobre la calzada, provocando el bloqueo total de la ruta y el derrame del cereal que transportaba sobre la cinta asfáltica.

El conductor del vehículo, oriundo de la localidad de Intendente Alvear, provincia de La Pampa, resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Vedia, quienes realizan tareas de seguridad y asistencia mientras se organizan las maniobras para retirar el camión y limpiar la calzada.

Desde las autoridades se solicita a los automovilistas evitar circular por el sector y utilizar caminos alternativos hasta que se normalice el tránsito.