DIVISIONES INFERIORES – Jornada perfecta para Social ante Villa Belgrano

A pesar de las bajas temperaturas, el «Verdinegro» se quedó con los nueve puntos en juego por la quinta fecha del torneo de la Federación Norte. Goleadas, remontadas épicas y la punta del campeonato coronaron una tarde ideal para las categorías

inferiores.

En una tarde marcada por el frío intenso, el fútbol juvenil de Social encendió la pasión de sus hinchas al firmar una jornada perfecta frente a Villa Belgrano. Por la 5.ª fecha del Torneo Regional Juvenil, organizado por la Federación Norte de Fútbol, el local hizo pesar su jerarquía y se quedó con la victoria en las tres categorías en disputa.

Sub 15: Una remontada histórica

El partido de la categoría Sub 15 quedará grabado en la retina de los presentes. En lo que parecía una derrota inevitable, el Verdinegro caía por 3 a 0. Sin embargo, con un amor propio admirable y un tremendo despliegue futbolístico, logró dar vuelta el marcador para sellar un épico 4 a 3. Las figuras de la remontada fueron Juan Emilio Olivieri y Joaquín “Chispa” Benítez, quienes se anotaron con un doblete cada uno para desatar la locura en el resultado más emocionante de la fecha.

Sub 13: Contundencia y buen fútbol

Por su parte, los más chicos de la Sub 13 no dejaron dudas y mostraron un nivel superlativo. Con un juego asociado y mucha eficacia en el área rival, Social se impuso con un contundente 4 a 1. Los gritos de gol llegaron por duplicado gracias a Dalmiro Sanabria, mientras que Quispe Neymar y Benicio Franchelli completaron la goleada ante el equipo juninense, dirigido por Jorge «Clavito» Castro.

Sub 17: Triunfo con autoridad para seguir en lo más alto

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la Sub 17, que afrontaba un compromiso clave para defender su liderazgo. En un encuentro cerrado y de alto vuelo táctico, el dueño de casa prevaleció por 2 a 1 ante Villa Belgrano, gracias a un sólido rendimiento colectivo y a las definiciones de Félix Lavallén y Benjamín Ríos. Con este triunfo, la categoría estandarte ratifica su gran presente y se sostiene firmemente en el primer lugar de la tabla de posiciones.

El reflejo de un proyecto

Este brillante desempeño de las tres categorías —dirigidas técnicamente por Bruno Juan y Pipo Olivera, bajo la coordinación general de Adrián Camille— no es casualidad. Los resultados no solo consolidan el presente deportivo del club, sino que afirman el nombre de Social en el primer plano del fútbol juvenil a nivel regional.