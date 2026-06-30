El escribano Esteban Ebrecht participa de la Universidad del Notariado Mundial en Roma

El escribano Esteban Ebrecht, del partido de General Arenales e integrante de la Delegación Junín, participa de la 13.ª edición de la Universidad del Notariado Mundial, un encuentro internacional que reúne a profesionales del notariado de distintos países.

La actividad se desarrolla en la ciudad de Roma, Italia, desde el 30 de junio hasta el 4 de julio y es organizada por la Unión Internacional del Notariado (UINL), con un amplio programa académico orientado al intercambio de experiencias y la actualización profesional.

La jornada inaugural incluyó la presentación oficial del encuentro, encabezada por autoridades de la UINL y del notariado italiano, además del inicio de las actividades académicas previstas para la semana.

Durante el miércoles, los participantes recorrerán distintas notarías italianas para conocer su funcionamiento y visitarán el Tribunal de Casación de Italia, una de las máximas autoridades judiciales del país.

Uno de los momentos más destacados será el jueves, cuando Esteban Ebrecht participará como expositor en el módulo dedicado a la temática de la familia, compartiendo conocimientos e intercambiando experiencias con colegas de diferentes partes del mundo.

El programa continuará el viernes con el desarrollo de los distintos módulos de trabajo y concluirá el sábado con la ceremonia de clausura.

Junto al escribano de General Arenales también integran la delegación argentina Federico Solari, de la provincia de Corrientes; Mariano Torres Campi, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Consuelo Escudero, de la provincia de Córdoba.

La participación de Ebrecht en este encuentro internacional representa un importante reconocimiento profesional y constituye una oportunidad para acercar la experiencia del notariado argentino a un ámbito de intercambio con representantes de numerosos países.