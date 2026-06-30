Adrián Martínez: «Teníamos que ganar para seguir prendidos en la pelea»

Belgrano consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 frente a 12 de Octubre y quedó a un paso de los puestos de vanguardia cuando resta una fecha para el cierre de la fase regular. El autor del único gol del encuentro fue Adrián Martínez, una de las principales figuras del conjunto belgranense.

Al finalizar el partido, el delantero destacó la importancia de los tres puntos obtenidos en un encuentro que calificó como muy exigente.

«Fue un partido muy difícil y muy peleado. Sabíamos que ellos, más allá de la situación que atraviesan en el campeonato, iban a dejar todo dentro de la cancha. Por suerte el gol llegó en el segundo tiempo, nos dio tranquilidad y después pudimos sostener la ventaja hasta el final», expresó.

«Había que ganar»

Martínez señaló que el equipo necesitaba imperiosamente quedarse con la victoria para continuar con chances de terminar entre los primeros puestos de la tabla.

«Veníamos generando muchas situaciones, pero no se nos estaba dando el gol. Sabíamos que los otros equipos seguían sumando y no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Hoy había que ganar para seguir allá arriba», afirmó.

Con este resultado, Belgrano llegará a la última fecha con posibilidades de escalar posiciones y buscar una mejor ubicación de cara a los playoffs.

«La idea es ir a la cancha de O’Higgins a buscar los tres puntos. Si se dan algunos resultados podemos terminar entre los dos primeros, y si no, al menos tratar de finalizar lo más arriba posible para definir de local, que para nosotros es muy importante», explicó.

Un campeonato muy parejo

El goleador también destacó la competitividad que ha mostrado el certamen de la Liga Deportiva de General Arenales.

«Es un torneo durísimo. Ganás tres partidos y subís varios puestos; perdés o empatás y volvés a quedar atrás. Hay muchos equipos con posibilidades y eso hace que cada fecha sea muy pareja», analizó.

Finalmente, Martínez dedicó el gol a su familia y agradeció el respaldo constante de los hinchas.

«Este gol es para mi familia, que siempre me acompaña. Venía buscando convertir desde hace varios partidos y por suerte hoy se dio. También quiero agradecer a toda la gente de Belgrano, que nos acompaña a todos lados», concluyó.