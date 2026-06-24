Más familias del distrito firmaron sus escrituras y dieron un paso clave hacia la seguridad jurídica de sus hogares

Familias del distrito firmaron las escrituras de sus viviendas, consolidando así un derecho largamente esperado: la seguridad jurídica sobre sus hogares.

La actividad fue encabezada por la Intendente Municipal, Erica Revilla, junto a la Dra. Carolina Acevedo, responsable de la Oficina de Regularización Dominial del Gobierno Municipal de General Arenales, y la escribana Claudia Defelito, en representación de la Escribanía General de Gobierno.

La firma de estas escrituras representa un paso fundamental para muchas familias, ya que les permite contar con la documentación que acredita formalmente la titularidad de sus viviendas, fortaleciendo de este modo su derecho a la vivienda y brindando mayor seguridad para el presente y el futuro.

Esta política pública forma parte del trabajo sostenido que el Gobierno Municipal de General Arenales viene impulsando desde el inicio de la gestión de Erica Revilla, a partir de la creación de la Oficina Municipal de Regularización Dominial. Su objetivo es acompañar a vecinos del distrito en el proceso de obtener el marco legal correspondiente para sus hogares, especialmente en aquellos casos en los que, por distintos motivos, no contaban con la escritura de su propiedad.

En esta oportunidad, la firma de escrituras alcanzó a algunas familias del barrio San Remo, uno de los barrios históricos de la ciudad de General Arenales. Al mismo tiempo, desde la Oficina de Regularización Dominial se continúa trabajando con el resto de las viviendas del barrio, con el objetivo de avanzar progresivamente en la regularización de cada una de las propiedades y garantizar a más familias el acceso a este derecho.

Cada escritura firmada representa un paso importante dentro de una política pública que busca dar respuesta a una demanda concreta de muchas familias del distrito, a través de un Estado presente que acompaña, gestiona y promueve el acceso a derechos.