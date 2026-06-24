JUSTICIA – Gustavo Brest fue declarado No Culpable en juicio por abuso

Luego de que un jurado popular dictaminara un veredicto de no culpabilidad, se determinó el cese inmediato de las medidas restrictivas de la libertad que pesaban sobre Gustavo Brest, vecino de la localidad de Ascensión y exmiembro de la policía provincial. Brest enfrentaba una acusación por presunto abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en el marco de un juicio desarrollado en los Tribunales de Junín.

Tras conocerse el fallo, los abogados defensores, la Dra. Dalma Sosa y el Dr. José María Elisalde, compartieron sus consideraciones sobre el proceso judicial y las consecuencias del caso.

El Dr. José María Elisalde explicó que, debido a la naturaleza del delito imputado, la escala penal prevista y la condición de expolicía del acusado, la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva bajo el argumento de riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la causa. Esta medida se extendió por un lapso aproximado de un año y medio.

Al respecto, Elisalde destacó el impacto emocional y familiar de dicho período: «esto claramente le ha generado un gran problema de vínculos con su familia. Ayer pudimos ver el reencuentro con uno de sus hijos, al cual solo podía ver en todo este tiempo por videollamadas.»

El letrado detalló que, bajo la modalidad de juicio por jurados, los ciudadanos civiles tienen la facultad de elegir entre las opciones de culpabilidad (incluyendo delitos menores) o la no culpabilidad. Al inclinarse el jurado por la absolución, la ley no los obliga a especificar la cantidad de votos, por lo que se desconoce si la decisión fue unánime o por mayoría.

La Postura de la Defensa: «Falsas Denuncias»

Por su parte, la Dra. Dalma Sosa manifestó que la estrategia de la defensa se centró desde el inicio en sostener la inocencia de Brest, argumentando que la acusación se originó en un contexto de conflictos familiares previos.

Sosa señaló la existencia de irregularidades durante la etapa de instrucción, afirmando que inicialmente no se les permitió producir ni presentar determinadas pruebas orientadas a acreditar la versión del imputado, situación que se modificó parcialmente tras la intervención de la actual defensa.

La abogada enfatizó las consecuencias personales e institucionales que estas situaciones acarrean para los afectados: «Este veredicto pone fin a esta acusación grave… pero esto lo marcó profundamente, no solo a él, sino a su familia, su situación laboral, social. A través de esta falsa denuncia se le destruyó la vida, sinceramente.»

Asimismo, la defensora agradeció el acompañamiento de los familiares y de los vecinos de Ascensión que se acercaron a las inmediaciones de los tribunales durante las dos jornadas que duró el debate.

Futuro Laboral y Acciones Posteriores

Con la finalización del juicio penal, la situación de Brest queda resuelta en dicha instancia jurídica, dado que en el sistema de juicio por jurados la Fiscalía no cuenta con el recurso de apelación ante un veredicto de no culpabilidad.

Respecto a los pasos a seguir, el Dr. Elisalde anticipó que analizarán la viabilidad de iniciar un proceso administrativo en el ámbito laboral, con el objetivo de evaluar la reincorporación de Brest a la fuerza policial, de la cual fue apartado a raíz de la denuncia.

Por ultimo, los letrados expresaron un agradecimiento a “los 12 jurados por su compromiso y responsabilidad con la que intervinieron en este caso y a los 6 jurados suplentes”, como asi también valoraron el acompañamiento de la familia, amigos y allegados.