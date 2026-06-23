FUTBOL FEMENINO – Social aseguró el primer puesto

El elenco verdinegro, que dirige Flavio Sosa, ejerció una clara hegemonía en el certamen de Futbol Femenino y aseguró el primer puesto de la tabla cuando restan dos jornadas para finalizar la etapa regular.

Tras vencer el domingo a Colonial por 1 a 0 con gol de Valentina Ronca, Social se clasificó directamente a la semifinal, logrando tres puntos muy importantes que le permiten quedar en el primer puesto, tras haber finalizado la participación en la instancia clasificatoria.

Los tres primeros equipos pasan a la próxima instancia y los dos últimos jugarán un partido definitorio para resolver al cuarto clasificado a la semifinal. Ese equipo jugará contra el primero (Social), mientras que la otra llave la definen el 2do. Vs. 3ro. con ventaja para el mejor ubicado.

El certamen de las chicas entra en una etapa definitoria con una gran expectativa y se espera que sea el paso que consolide el futbol femenino en el plano local.