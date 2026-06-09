Profunda conmoción en Ascensión por el fallecimiento de una vecina de la comunidad

La comunidad de Ascensión se encuentra consternada tras conocerse el fallecimiento de una mujer de 70 años ocurrido durante la tarde de este miércoles.

La vecina era una persona muy apreciada en la localidad y contaba con una extensa trayectoria vinculada al ámbito educativo, donde se desempeñó durante años como auxiliar, dejando una huella en varias generaciones de estudiantes y docentes.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Ascensión. Asimismo, se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las actuaciones y pericias correspondientes, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad expresaron su pesar ante la noticia y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento.

Desde Ascensión Digital recordamos la importancia de cuidar la salud mental y de buscar acompañamiento profesional ante situaciones de angustia, sufrimiento emocional o crisis personales. Hablar, pedir ayuda y apoyarse en familiares, amigos o profesionales puede ser un paso fundamental.

Si necesitás contención, orientación y/o información, podés comunicarte con los servicios de atención del Municipio al 02353-15405819, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o al 02353-460055.