BOCHAS – «Tano» y «Chile» se consagraron campeones en el Centro de Jubilados

El deporte de las lisas y rayadas vivió una jornada de puras emociones en la localidad de Ascensión. Con una gran convocatoria de aficionados que desafiaron las bajas temperaturas, concluyó anoche el importante Torneo de Bochas por Tríos organizado por el Centro de Jubilados, coronando una definición apasionante que cumplió con las expectativas de todos.

La velada decisiva comenzó con el plato fuerte de las semifinales. En el primer turno, «Tano» Sauco y «Chile» Rodríguez sellaron su pase a la final tras vencer por un ajustado 12 a 9 a la dupla integrada por Rughetti y Baroni. En la otra llave, «Tirry» y Mariano Apez hicieron lo propio al imponerse por 12 a 8 ante «Huesito» y Camino Abraham, garantizando un duelo de alto nivel para el cierre de la jornada.

El partido definitorio no defraudó a la concurrencia. En un trámite sumamente entretenido y disputado tanto a tanto, Sauco y Rodríguez volvieron a exhibir su solidez para quedarse con el triunfo definitivo por 12 a 9 ante «Tirry» y Apez, adjudicándose de manera invicta el título de campeones.

Tras el cierre del campeonato, la Comisión Directiva del Centro de Jubilados de Ascensión expresó su profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible el evento:

«Felicitamos a los campeones, subcampeones y a cada uno de los participantes del certamen bochófilo. Asimismo, hacemos extensivo el agradecimiento a toda la gente que, noche tras noche y a pesar del frío, se hizo presente para acompañar los partidos y colaborar activamente con el buffet de nuestra institución».

Se viene el Torneo de Parejas en Singlar Club

El entusiasmo bochófilo en la localidad no se detiene. Ya se confirmó el lanzamiento de un nuevo torneo de bochas por parejas de tercera categoría, que tendrá como escenario las instalaciones del Singlar Club.

Los detalles del próximo evento:

Fecha de inicio: Lunes 15 de junio.

Duración: Se extenderá a lo largo de toda la semana.

Cupo: Participará un total de 16 duplas.

Costo de inscripción: $30.000 por pareja.