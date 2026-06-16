KARTING – Fuerte impacto sufrió Nachito López en Bragado: una maniobra polémica lo dejó fuera de carrera

El circuito de Bragado fue el escenario de la cuarta fecha del campeonato 2026 del Karting del Centro (KDC), una jornada que prometía grandes resultados para Ignacio «Nachito» López pero que terminó de la manera menos deseada debido a una polémica acción en pista.

El piloto de Ascensión venía demostrando un andar sólido y competitivo desde el inicio de la actividad oficial. En la tanda clasificatoria, redondeó una excelente actuación al cronometrar el cuarto mejor tiempo, un registro que lo posicionó en la primera fila de largada (segundo puesto) para disputar su serie.

Sin embargo, las condiciones del piso le jugaron una mala pasada, dado que sufrió un trompo que lo relegó al fondo del pelotón. Lejos de rendirse, «Nachito» dejó en claro su talento y capacidad de recuperación, escalando posiciones a ritmo firme hasta cruzar la bandera a cuadros en un meritorio cuarto lugar.

La expectativa se trasladó a la carrera final, donde el ascensionense debió mover desde la 11° colocación. Cuando se disponía a avanzar en el clasificador, la competencia se terminó abruptamente en la primera curva, donde fue embestido y arrollado violentamente desde atrás por un adversario.

La maniobra, absolutamente condenable y fuera de reglamento, provocó serios daños estructurales en el karting, obligándolo a abandonar de inmediato. Ante la magnitud del impacto, el piloto debió ser asistido por el servicio de emergencias médicas del circuito, donde afortunadamente se constató que solo sufrió raspones leves.

El equipo de Nachito López realizó los reclamos correspondientes ante el Comisariato Deportivo de la competencia. Las autoridades ya evalúan detalladamente los videos y la telemetría de la maniobra, la cual fue el foco de duras críticas por parte del ambiente tuerca regional.

Se aguarda en las próximas horas una resolución oficial por parte de los comisarios sobre una acción que perjudicó el fin de semana de un Nachito López, a pesar de que tenía potencial de sobra para pelear bien arriba.