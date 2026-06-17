Con sello de campeón: El análisis de Mauricio Armani sobre el sólido debut de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina inició con el pie derecho la defensa de su título mundial al vencer contundentemente por 3-0 a Argelia en Kansas City. En una detallada charla periodística, el analista Mauricio Armani compartió sus impresiones sobre los puntos clave de este debut, desmenuzando las virtudes tácticas de la «Albiceleste» y la verdadera complejidad que representaba el combinado africano.

El valor de neutralizar a un rival con roce europeo

Lejos de sumarse a las voces que subestimaron el encuentro, Armani comenzó ponderando el nivel del contrincante. Explicó que el plantel argelino cuenta con jugadores de absoluta élite y una fuerte influencia técnica debido a su contexto geográfico:

«El 90% de sus jugadores juegan en las mejores ligas y en los mejores equipos europeos. (…) Este equipo tiene mucha influencia del fútbol francés por su ubicación geográfica, está muy pegado a Francia, entonces tiene mucha incidencia».

El periodista ejemplificó esta particularidad con el caso de Luca Zidane, arquero nacido en Francia pero que eligió representar a Argelia por su ascendencia paterna. En este contexto, el mayor acierto del planteo de Lionel Scaloni fue la asfixia colectiva: «La ventaja más importante que logró Argentina es que lo minimizó a Argelia».

La «Albiceleste» al estilo Guardiola

Al analizar el funcionamiento colectivo de la Selección, Armani no escatimó en elogios y trazó un paralelismo histórico con uno de los mejores equipos de todos los tiempos:

«Esta selección, ¿sabés cómo quién juega? Como la mejor versión del Barcelona de Pep Guardiola. Te agarraba la pelota, te tocaba para acá, te tocaba para allá… por momentos te aburría y por momentos te cambiaba de ritmo y te metía un gol».

Para el cronista, el punto más alto del equipo se localiza en la mitad de la cancha, destacando la fluidez y los roles de sus integrantes:

• Alexis Mac Allister: El eje encargado de distribuir el juego con criterio.

• Enzo Fernández: El socio directo y rueda de auxilio constante.

• Rodrigo De Paul: El jugador encargado de romper líneas y filtrar pases entrelíneas.

El «plus» inagotable de Lionel Messi

Como ya es costumbre, la figura de la noche fue el capitán argentino. Su descollante actuación no solo maravilla a los hinchas locales, sino que desarma tácticamente a los rivales. Armani citó las palabras del propio director técnico de Argelia, Vladimir Petkovic, quien en conferencia de prensa admitió: «Este tipo nunca me termina de dejar de sorprender».

«Cuando vos creíste que Messi te dio el máximo que te puede dar un jugador, te da un plus. (…) El primer gol es una obra maestra de la tenencia, la velocidad y la eficacia para definir».

Respecto a ese gol inicial tras la asistencia de De Paul, el periodista eximió de culpa al arquero franco-argelino: «Le dobló las manos, entonces no tiene responsabilidad alguna». Aunque en el segundo tiempo Argentina bajó la intensidad de la tenencia, el partido estuvo plenamente controlado y no se pasaron sobresaltos, incluso cuando Argelia sumó mayor peso ofensivo con el ingreso de Riyad Mahrez.

Lo que viene: Austria y una cobertura histórica

Con la mente puesta en el próximo compromiso ante Austria, Armani analizó las características del cuadro europeo, catalogándolo como un rival de menor jerarquía que Argelia, pero de cuidado: «Son equipos de transiciones más rápidas entre la línea defensiva y la zona de ataque. Todo equipo europeo siempre tiene ese plus, ese cuidado que uno debe tener». A pesar de esto, se mostró sumamente optimista de cara al cierre del Grupo J: «Me parece que Argentina va a clasificar primero y eso es lo más importante».

Para finalizar, el periodista lanzó una primicia de gran valor para la audiencia de la emisora, confirmando que la cobertura del torneo se trasladará directamente al lugar de los hechos:

«FM Encuentro va a estar en el Mundial, porque yo estoy viajando para poder presenciar los dieciseisavos de final. (…) Vamos a estar seguramente viviendo todo lo que va a ser, esperemos, una clasificación sin problemas. Es una primicia, un adelanto».

Este viaje de cobertura histórica para el medio será posible gracias al apoyo estratégico y logístico de la empresa Francia Travel.