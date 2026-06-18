INOLVIDABLE AVENTURA – Un ascensionense en el Mundial 2026: Alexis Vitale recorre Estados Unidos siguiendo a la Selección Argentina

El joven de Ascensión ya ha viajado cerca de 3,000 kilómetros junto a tres amigos. En una charla exclusiva, relató cómo se vive la «Messimanía» en Norteamérica y la promesa que cumplió en las tribunas con la bandera de la peña local.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se vive con una pasión única, y el partido de Ascensión tiene a su propio embajador en las tribunas. Se trata de Alexis Vitale, un joven de la localidad que se encuentra recorriendo territorio norteamericano para acompañar de cerca a la Selección Argentina en esta nueva cita mundialista.

En diálogo con FM Encuentro 103.1, Alexis relató la increíble travesía que está compartiendo junto a tres amigos, un grupo que se consolidó justamente en este mismo país durante un viaje de capacitación técnica en 2024, en el cual participó representando a la Cooperativa de Ascensión.

«Llegamos el sábado a Miami, alquilamos un vehículo y desde ahí estamos viajando. Los locales se sorprenden por las distancias larguísimas que hacemos, pero somos cuatro para manejar y nos vamos rotando», comentó el joven, detallando que ya llevan acumulados casi 3,000 kilómetros de ruta, uniendo Miami, Atlanta, Nashville y Kansas.

El debut: un «mundo de sensaciones»

El debut de la Scaloneta no estuvo exento de sufrimiento. Alexis describió la mezcla de emociones que se vivió en el primer encuentro, donde la Selección comenzó perdiendo. «Fue un mundo de sensaciones. Arrancamos con un gol en contra que nos preocupó a todos y generó un silencio tremendo en el estadio. Pero por suerte se anularon (los goles rivales) y después fue una fiesta increíble», confesó con alivio, destacando que esta es su primera vez viendo a la Selección en vivo.

El viaje también sirvió para cumplir una promesa muy especial. Los cuatro amigos viajaron equipados con la bandera de la Peña «Cuti Romero» de Ascensión, un espacio que fundaron tras la consagración de la Copa América 2021 y en el cual no se pierden un solo partido. «Era una promesa que le habíamos hecho a los chicos de la peña, quienes hicieron un gran esfuerzo cuando se enteraron de que veníamos. Les prometí que iba a hacer lo posible por traerla al estadio y acá está. Ahora tenemos un amuleto más», señaló con orgullo, luego de que su imagen envuelto en la bandera celeste y blanca se viralizara en las transmisiones televisivas.

El fenómeno Messi y la «Ruta 66»

Al ser consultado sobre lo que más lo ha impactado de la cultura estadounidense, Alexis no dudó en señalar el impacto de Lionel Messi. «La figura de Messi acá trasciende al fútbol. La gente local no tiene una cultura muy futbolera, pero se desvive por él», remarcó Alexis.

Asimismo, destacó la pasión de la hinchada argentina, reflejando que «en el estadio, el 95% eran camisetas de Argentina, todas de Messi y algunas del ‘Dibu’. Es como Michael Jordan; aunque nunca hayas visto un partido de la NBA, sabés quién es. Acá pasa lo mismo. Mucha gente apoya a Argentina solo para verlo a él».

Además de la experiencia deportiva, el grupo de amigos aprovecha para hacer turismo en un viaje que totalizará más de 5,500 kilómetros. Entre los lugares que más los deslumbraron, Alexis destacó un destino inesperado: Chattanooga, una localidad cercana a Atlanta rodeada de montañas y ríos, así como también un emblemático tramo de la histórica Ruta 66.

Próximo destino: Dallas

Actualmente, Alexis y sus amigos se encuentran en Oklahoma, viajando en dirección a Dallas, ciudad donde se disputará el próximo compromiso de la Selección este lunes. Según explicó Alexis, el itinerario se va resolviendo «en el camino» y, por cuestiones de pasajes, tienen planificado asistir a los dos primeros encuentros de la fase de grupos antes de emprender el regreso a Miami para tomar el vuelo de vuelta el próximo 26 de junio.

Sobre el final de la charla, Alexis aprovechó para enviar un afectuoso saludo a sus compañeros de trabajo de la Cooperativa y a sus amigos de Ascensión, quienes siguen su día a día a la distancia, orgullosos de ver los colores del pueblo representados en el máximo escenario del fútbol mundial.