EVENTO CRIOLLO – Comienza el Campeonato de Sortijas en La Angelita

El próximo domingo 21 de junio se pondrá en marcha la primera fecha del Campeonato de Sortijas en la localidad de La Angelita, una propuesta que promete convocar a los amantes de esta disciplina y a las familias de toda la región.

El organizador del evento, Horacio Capecce, brindó detalles sobre la competencia y destacó el esfuerzo detrás de esta iniciativa en un año complejo: «Esperamos siempre la mejor cantidad de sortijeros y siempre ponemos el mismo trabajo y todo lo que le dedicamos para ellos y sus familias».

Un formato innovador y con continuidad

A diferencia de las jornadas tradicionales que se desarrollan y concluyen en un solo día, este campeonato contará con un formato de tres fechas consecutivas que buscará mantener el atractivo y la competitividad hasta el final:

1° Fecha: Domingo 21 de junio.

2° Fecha: Domingo 5 de julio.

3° Fecha y Gran Final: Domingo 2 de agosto.

Capecce resaltó el impacto de este sistema de juego: «La final va a ser muy linda. En un campeonato nunca se define en la segunda, la definición siempre está en la tercera fiesta; por ahí es más lindo para los sortijeros y para la gente que realmente le gusta más».

El predio elegido para las competencias es el del Club de La Angelita, un espacio reconocido por sus excelentes instalaciones, donde también se realiza anualmente la Fiesta Regional de la Empanada. La elección del lugar responde a una propuesta de la comisión del club, encabezada por su presidente Ricardo Valle, con el objetivo de aprovechar la infraestructura de una cancha calificada como «hermosa» y brindarle más actividades y festividades a la zona.

Una «previa» a puro folklore y baile

La gran novedad de esta edición será la incorporación de un festival artístico la noche anterior a la jornada de cierre. El sábado 1 de agosto se realizará una gran fiesta en el Club de La Angelita que contará con servicio de buffet a cargo de la institución y una variada propuesta musical con Ramiro Cardona (desde Salto) con un repertorio folklórico y bailable. Adenas, la presentación de La Bonita junto a su banda.

La primera fecha

Para el debut de este domingo, las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con el desfile inaugural. La organización invita a todos los vecinos y jinetes de la zona que deseen sumarse con sus caballos a participar y compartir la presentación oficial del campeonato.

La animación estará a cargo de Fabián Canosa, de Chivilcoy, junto a Horacio Capecce. La entrada será libre y gratuita para todo el público que desee disfrutar de una jornada al aire libre en familia.

Sostener la identidad criolla

Finalmente, Horacio Capecce remarcó la importancia de no discontinuar este tipo de certámenes ecuestres que integran a las nuevas generaciones: «Cuesta mucho, pero esto no se tiene que perder, como todos los deportes de a caballo. Hay mucha juventud que le gusta, que está aprendiendo y arrancando. Para ver crecer a los chicos nuevos o a las chicas, no hay que perder esto, porque somos los que damos el envión para que sigan».