EMOCIÓN Y POESÍA EN LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO DE SUSI ABECASIS

En un clima de profunda calidez y ante un amplio marco de público, la escritora ascensionense Susi Abecasis presentó oficialmente su nuevo libro, titulado Yo porque el río. El emotivo encuentro tuvo lugar en el salón auditorio de la Asociación Mutual Club Social, convocando a destacados invitados, familiares, amistades y vecinos de la comunidad que se acercaron para acompañar a la autora en el regreso a su pueblo natal.

Durante el acto, Susi Abecasis expresó la enorme gratitud que significó para ella poner en común esta obra con su gente y en su lugar de origen. Según explicó la autora, este poemario —publicado en septiembre de 2025 en la ciudad de Rosario por la editorial Baltasara— funciona como «un puente tendido sobre el agua y una invitación a mirar más allá de la orilla», tomando como musa inspiradora al río Paraná, al cual definió como único a su paso por Rosario. La obra cuenta además con el prólogo de la reconocida escritora de literatura infantil Iris Rivera y con ilustraciones realizadas por la hermana de la autora.

La poesía como mirada de lo cotidiano

Al referirse a su proceso creativo y a su persistente elección por el género lírico, Abecasis señaló que encuentra en la poesía un modo de percibir lo cotidiano, lo silencioso y aquello que muchas veces no puede salir, convirtiéndose en el mejor intento de nombrar lo que no cabe en las palabras.

En las páginas de Yo porque el río conviven de manera armoniosa las dos realidades del paisaje fluvial: la imponente costa urbana de la ciudad y la contracara isleña de El Espinillo, territorio donde se erige la escuela Marcos Sastre, institución a la que la escritora asiste anualmente junto a sus alumnos del profesorado para dictar clases. De esta manera, el libro rescata historias mínimas, silencios, temores, el trabajo y las emociones que transcurren de un lado y del otro de la barranca.

«Le escribo al agua efervescente del río y al agua de los ojos de quienes lo viven y lo miran», manifestó la autora, reforzando su conexión con el entorno y parafraseando a la célebre poeta Diana Bellessi: «Si el río que me atraviesa no la empuja, no hay poesía».

Poesía, Música y Pintura

La velada no solo se limitó a la palabra escrita, sino que propuso un dinámico diálogo entre distintas expresiones artísticas. La presentación incluyó momentos musicales a cargo de los hijos de la escritora, mientras que la lectura de los poemas estuvo en la voz de la reconocida escritora Nancy Cánepa.

El broche de oro del evento fue de carácter plástico: mientras se sucedía el cruce entre la música y la poesía, la artista Emma Blanco, amiga de la autora, pintó en vivo una acuarela utilizando, de forma simbólica, agua extraída directamente del río Paraná, coronando así una noche inolvidable para la cultura local.