Impulsan la creación de un museo histórico en La Trinidad

Una iniciativa que busca rescatar y preservar la historia local comenzó a tomar forma en La Trinidad. El proyecto, impulsado por el reconocido coleccionista Alberto “Lali” Risoli, apunta a la creación de un museo que reúna objetos, herramientas y elementos vinculados al patrimonio cultural de la región.

La propuesta fue comentada durante el programa radial “La Mañana de la Mahu”, donde se destacó el acompañamiento del delegado de la localidad, Javier Capaldi, quien se involucró activamente en el proyecto desde sus primeras etapas.

En los últimos días, Risoli y Capaldi viajaron a la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, donde concretaron la adquisición de un museo completo que pasará a integrar la colección que Lali viene conformando desde hace años.

“Ya tengo un predio cerca de la Ruta 50, en el camino de ingreso a La Trinidad, con la vegetación propia de aquellos tiempos, que será el lugar ideal para concretar este anhelo. Será mi contribución a la historia y la cultura local”, expresó Risoli al referirse al proyecto.

Mientras avanza la planificación del espacio definitivo, se analiza la posibilidad de que el Club La Trinidad funcione como sede provisoria para albergar parte de la colección y comenzar a compartirla con la comunidad.

Por su parte, Javier Capaldi destacó la importancia de este tipo de iniciativas no solo por su valor cultural e histórico, sino también por el impacto que pueden generar en el turismo y la actividad comercial de la localidad.

Según adelantaron, durante la próxima semana se realizará una reunión abierta con vecinos para presentar formalmente la propuesta, compartir los avances y escuchar ideas y aportes de la comunidad.

Finalmente, Risoli agradeció especialmente la colaboración de Iris Capaldi y de Norberto Rivoira y su familia, quienes participaron en las tareas de traslado del material adquirido.

De concretarse, el museo se convertirá en un nuevo espacio destinado a preservar la memoria colectiva de La Trinidad y de toda la región, acercando a las nuevas generaciones parte de la historia y las tradiciones que forjaron la identidad local.