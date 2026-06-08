FUTBOL – Social sumó un triunfo clave ante Doce y llega entonado al Súperclásico

El «Verdinegro» de Germán Cheddad encadenó su segunda victoria consecutiva tras vencer por 2 a 1 a Doce. Con este resultado, queda como escolta a un solo punto del líder, Huracán de Arribeños, justo antes del gran duelo ascensionense ante Singlar.

En un partido vibrante y con un final para el infarto, Social se quedó con tres puntos de oro por la 10ma. fecha del certamen liguista. El conjunto dirigido por Germán Cheddad derrotó 2-1 a Doce, consolidó su racha ganadora y se acomodó de forma inmejorable en la tabla de posiciones de cara al Súperclásico del próximo domingo.

El encuentro también estuvo marcado por el debut de Gerardo Imhof en el banco del «Aurinegro». A pesar del poco tiempo de trabajo y de sufrir bajas de peso en su estructura, su equipo mostró un funcionamiento positivo en una parada difícil.

Los primeros 45 minutos mostraron un trámite parejo, trabado y con pocas luces en las áreas. Social tuvo la más clara en los pies de Muriel Orlando, quien no logró definir con precisión frente al arco. Por su parte, Doce insinuó con un par de aproximaciones tibias que controló sin problemas el arquero Alex Ponce.

La peor noticia para la visita en la etapa inicial fue la temprana baja de Ezequiel Franco, quien debió retirarse lesionado, restándole una pieza clave a la generación de fútbol aurinegra.

El segundo tiempo ganó en intensidad y los cambios movieron el tablero. El ingreso de Guille González le dio a Social el desequilibrio que le faltaba. Poco después, el panorama se complicó aún más para Doce tras la expulsión de Patricio Howlin, quien vio la tarjeta roja por una fuerte infracción sobre el ingresado González.

Con un hombre de más y espacios para lastimar, el local fue a la carga y a los 25 minutos, una infracción dentro del área sobre Ignacio Cacheiro derivó en penal para el «Verdinegro». El goleador, Muriel Orlando se hizo cargo de la ejecución con un remate potente que impactó en el palo, recorrió la línea de sentencia y terminó besando la red del arquero Tantoni para el 1-0.

Cuando el partido moría, llegó la ráfaga de emociones que paralizó los corazones de los hinchas. En el minuto 43, tras un córner preciso de Thiago Bulgharelli, Nazareno Rodríguez conectó un tremendo testazo que dejó sin opciones a Ponce, estampando el agónico 1-1 que parecía definitivo.

Sin embargo, la alegría aurinegra duró un suspiro. Apenas sesenta segundos después del empate, Cacheiro frotó la lámpara y metió una gran habilitación para que, otra vez, Muriel Orlando vistiera el traje de héroe y sellara el 2-1 definitivo.

Con este triunfo vital, Social trepa a la segunda posición del campeonato y queda acechando a Huracán de Arribeños. El «Verdinegro» llega con el ánimo por las nubes y el fútbol aceitado para el partido que paraliza a toda la localidad el próximo fin de semana. Doce, a pesar de la derrota, dejó una imagen competitiva en el inicio de la era Imhof y buscará revancha rápidamente.