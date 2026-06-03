FUTBOL – Gerardo Imhof es el nuevo DT de Doce

El entrenador arenalense, Gerardo Imhof, se convirtió en el nuevo entrenador del Club 12 de Octubre de Ferré, tras confirmarse la salida de Gustavo Howlin después de la dura derrota en el clásico ante Colonial por 3 a 0.

Imhof es un conocedor del futbol de la liga arenalense y viene de un exitoso ciclo en el Club Belgrano, donde condujo la obtención de un título después de 35 años. Anteriormente pasó con éxito por el Club Huracan de Arribeños y por otros equipos de la liga venadense, cumpliendo campañas muy positivas.

El desafío de Gerardo Imhof es recuperar al aurinegro de Ferré, un equipo que no ha podido hacer pie en el torneo, que viene de una dolorosa caída en el clásico y que se encuentra en riesgo de quedar afuera en el certamen local.

El primer entrenamiento será esta tarde en Ferre, iniciando el ciclo de Gerardo Imhof en el Doce, con vista al duro compromiso del próximo domingo ante Social en Ascensión.