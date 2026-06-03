Social hace historia: todas sus categorías de Divisiones Inferiores están en la final

En un logro sin precedentes para el club, las divisiones inferiores de Social han logrado clasificar a la final en todas las categorías. Los entrenadores Bruno Juan y Pipo Olivera analizan el presente y el futuro del semillero.

General Arenales – El club Social vive un momento de oro en sus Divisiones Inferiores. En una jornada que quedará en la memoria de la institución, el equipo logró ubicar a sus tres categorías en la instancia decisiva del torneo, sumando además la ventaja deportiva para el equipo femenino.

Bruno Juan y Pipo Olivera, entrenadores del plantel, dialogaron con nuestro medio para analizar este presente soñado y el trabajo que se viene realizando.

Resultados que marcan un camino

«Nos encuentran en un momento muy lindo en cuanto a los resultados», comenzó diciendo Bruno Juan. El entrenador destacó que, aunque el resultado no es lo más importante, marca una forma de trabajo: «Entendemos que el resultado no es lo primordial, pero marcan un camino, una forma. Las cosas se hacen con entusiasmo y ganas, y los resultados se ven reflejados».

Por su parte, Pipo Olivera se mostró visiblemente contento por el logro, especialmente por el desempeño femenino: «La verdad que estoy muy contento por haber ubicado las dos categorías en la final, y más el femenino, que tiene la ventaja».

Un golpe de suerte y una muestra de confianza

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue el golpe que sufrió la arquerita del equipo, un episodio desafortunado que obligó a realizar un cambio en el plantel. Al respecto, Bruno Juan explicó la decisión de poner en cancha a Francisco: «Creo que en las tres categorías hay material, cantidad. Nosotros siempre buscamos que puedan jugar todos. Le tocó entrar a Francisco porque lo veíamos en el día a día, y bueno, tuvo ese golpe en las jugadas desafortunadas, pero por suerte está todo bien».

Los objetivos: proceso, formación y la final

Consultados sobre qué se puede esperar para las finales, los entrenadores fueron cautelosos pero optimistas. «En la final es un solo partido, uno siempre busca lo mejor, busca coronar», afirmó Pipo Olivera. Sin embargo, ambos coincidieron en que el verdadero objetivo trasciende el resultado de un solo encuentro.

«El importante, como siempre decimos, es el proceso, el día a día, la formación y la evolución de los chicos. Tenemos la suerte de estar en las cuatro categorías en la final. Ojalá que nos toque coronar en la cantidad de categorías que más se pueda, pero el objetivo es a largo plazo. Ni va a cambiar la forma que venimos trabajando si salimos campeones ni si no salimos campeones», explicó Bruno Juan.

Proyección a futuro

Además de las finales del torneo local, el club tiene grandes expectativas puestas en el Torneo Regional Juvenil. «Es una competencia que levanta la vara. Los chicos están comprometidos, son hermosas locuras que tiene el coordinador, y nosotros estamos al pie del cañón para acompañarlos», señaló Pipo Olivera.

Con la base sólida y un proyecto deportivo claro, Social se prepara para cerrar la temporada con la ilusión a tope, sabiendo que, más allá de los títulos, el verdadero premio es haber formado un semillero competitivo y unido.