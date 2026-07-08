Gran muestra de Patín Artístico con temática mundialista en Arribeños

El próximo jueves 9 de julio, a partir de las 15:30 horas, el SUM del Club Huracán de Arribeños será escenario de una nueva muestra de la Escuela de Patín Skill, un evento que reunirá a alumnas de Arribeños, General Arenales y Teodelina en una tarde llena de deporte, música y color.

Bajo la dirección de la profesora Ana Paula Gorostidi y con el acompañamiento de su asistente Solana Trombetta, las patinadoras presentarán un espectáculo especialmente preparado para la ocasión. Ambas profesoras trabajan diariamente en la formación de las alumnas, promoviendo el desarrollo del patín artístico tanto desde el aspecto recreativo como en el competitivo.

En esta oportunidad, la muestra tendrá una temática mundialista, donde cada presentación representará a distintos países participantes de la Copa del Mundo. La música, el vestuario y las coreografías estarán inspirados en cada nación, ofreciendo al público un espectáculo dinámico y pensado para disfrutar en familia.

Además del show sobre ruedas, durante toda la jornada habrá servicio de cantina, brindando una propuesta para que los asistentes puedan compartir una tarde completa acompañando a las patinadoras.

La entrada general tiene un valor de $10.000 y podrá adquirirse el mismo día del evento en la puerta de ingreso al SUM del Club Huracán.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acompañar ésta propuesta, que refleja el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de las alumnas de la Escuela de Patín Skill, en una jornada donde el deporte, el trabajo en equipo y la pasión por el patín artístico serán los grandes protagonistas.