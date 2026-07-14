AMBITO COOPERATIVO – Ferré fue sede de una reunión ampliada del Consejo de Administración de FECOOSER

La sede de la Cooperativa Eléctrica de Ferré fue escenario de una nueva reunión ampliada del Consejo de Administración de FECOOSER, encabezada por el presidente Claudio Urio y el secretario Alberto Massa, con la participación de dirigentes de distintas cooperativas asociadas a la Federación.

Durante el encuentro se abordó un amplio orden del día con temas vinculados al fortalecimiento institucional, la capacitación y el desarrollo de nuevos servicios para las entidades cooperativas.

Entre los principales puntos tratados se destacó la presentación del Plan de Protección de la Familia Cooperativa, destinada a brindar herramientas de cobertura y asesoramiento a las cooperativas y sus asociados. También se expusieron los servicios de TecnoCoop, enfocados en el desarrollo y administración de páginas web y redes sociales para las entidades del sector.

Asimismo, se analizaron iniciativas relacionadas con la educación cooperativa, entre ellas el Concurso Cooperativo Escolar, además de la participación en la Jornada de Capacitación Territorial que se realizará en la Cooperativa Almafuerte de Arroyo Dulce.

Otro de los temas relevantes fue la organización de la ExpoTécnica 2026, prevista para los días 20 y 21 de agosto, junto con la participación de FECOOSER en las actividades que se desarrollarán con AIDIS. También se avanzó en la planificación de la Jornada de Energías Renovables que tendrá lugar en la UNNOBA durante la segunda semana de agosto.

En el plano operativo, el Consejo evaluó la adquisición de una cámara termográfica y un detector de fugas de agua, herramientas destinadas a optimizar el mantenimiento de los servicios que prestan las cooperativas. Además, se debatió la posible contratación de una consultora especializada en energía eléctrica y renovables, junto con el análisis de la actualización de la cuota de sostenimiento destinada a ese asesoramiento.

La reunión concluyó con la presentación del informe de facturación correspondiente a los meses de junio y julio, el análisis de los saldos al 7 de julio y otros asuntos institucionales, en un encuentro que volvió a reunir a representantes de diversas cooperativas con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto y el crecimiento del movimiento cooperativo.