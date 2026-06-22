Erica Revilla acompañó los actos por el Día de la Bandera en General Arenales y Arribeños

En el marco del Día de la Bandera y de la conmemoración del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, la Intendente Erica Revilla participó de los actos realizados en el distrito para homenajear a uno de los máximos símbolos de la patria.

En una primera instancia, estuvo presente en el Acto Central de Educación, que en esta oportunidad fue organizado por la Escuela Primaria N° 1. Allí, los alumnos llevaron adelante la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional, en una jornada cargada de emoción, compromiso y profundo sentido patriótico.

Posteriormente, ya el día el sábado, se desarrolló en la localidad de Arribeños el acto oficial organizado por el Gobierno Municipal de General Arenales, con la participación de la Intendente junto a concejales, consejeros escolares y miembros del gabinete municipal.

El encuentro, breve pero muy emotivo, contó además con la presencia de instituciones del distrito, que acompañaron con sus respectivas banderas de ceremonia. La jornada incluyó también la participación artística de Elyana Pimienta, quien interpretó canciones alusivas a la fecha, y el cierre estuvo a cargo de la Academia de Danzas Atahualpa Yupanqui.

Durante ambos actos, Erica Revilla compartió un mensaje centrado en el valor de la patria, la identidad y el compromiso con los símbolos nacionales. “Esta fecha es una de las que más celebro y que más me gusta. Honrar a la patria no es solamente abrazarnos en un Mundial y sentirnos argentinos en esos momentos; es hacerlo todos los días de nuestra vida”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de crecer con valores, pasión y sentido de pertenencia: “Amar a nuestros símbolos patrios también es estudiar, llevar los valores bien altos, ser buen compañero, buen amigo, buen hijo, amar a nuestra familia y crecer con alegría. Hay algo que siempre van a tener, y es la identidad; y, por sobre todas las cosas, la pasión y los valores”.

Los actos por el Día de la Bandera volvieron a reunir a la comunidad educativa, a las instituciones y a las familias del distrito en torno a una fecha que invita a renovar el compromiso con la historia, los valores y el sentimiento de pertenencia a la patria.