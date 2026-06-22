Sin Etiquetas FC inició su participación en las Olimpíadas Especiales Argentinas

El equipo de fútbol Sin Etiquetas FC, que representa al distrito de General Arenales en el torneo de Olimpíadas Especiales Argentinas, comenzó el pasado sábado su participación en una nueva edición de la competencia.

La jornada inaugural se desarrolló en la ciudad de Chacabuco, donde se llevó a cabo el acto de apertura que reunió a las distintas delegaciones participantes. Posteriormente, se disputaron los primeros encuentros del certamen.

En su debut, Sin Etiquetas FC enfrentó al representativo de Florentino Ameghino, que se impuso por 2 a 0. Luego, el conjunto arenalense igualó 1 a 1 frente al equipo de Rojas, sumando sus primeros minutos de competencia en una nueva temporada.

El próximo mes continuará el torneo, cuya próxima fecha tendrá como sede al distrito de Florentino Ameghino.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se acompañó al equipo con la entrega de la indumentaria deportiva que utilizará durante el año, reafirmando el compromiso con el deporte inclusivo y el desarrollo de espacios que promuevan la participación y la integración.

Sin Etiquetas FC es dirigido por el profesor municipal Tomás Mariani, quien lleva adelante el trabajo junto a Javier Castillo y Cristian Güemill. El equipo técnico desarrolla una tarea permanente de acompañamiento, formación y contención, promoviendo a través del deporte valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la inclusión.