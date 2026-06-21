Social aseguró la clasificación en un vibrante duelo ante Colonial

A dos fechas del final de la etapa regular, el «Verdinegro» igualó 1 a 1 frente al conjunto ferrense y se metió en la definición del Torneo Oficial “Copa Centenario de Singlar Club”. Pablo Roldán abrió la cuenta para la visita y Alex Imhof lo empató rápidamente para el local.

El Torneo Oficial “Copa Centenario de Singlar Club” ya tiene a otro de sus grandes animadores con el boleto asegurado para la próxima fase. En un partido intenso y equilibrado, Social empató 1 a 1 ante Colonial y logró el gran objetivo de instalarse en la instancia definitoria del certamen cuando todavía restan dos jornadas para el cierre de la etapa regular.

El desafío no era menor para el entrenador local, Germán Cheddad, quien debió rearmar su estructura ofensiva ante las sensibles bajas por expulsión de Muriel Orlando y Guillermo González tras el clásico ante Singlar. Frente a este panorama, el DT apostó por el debut desde el arranque del juvenil lateral Mateo Koch.

Los primeros 45 minutos mostraron a dos equipos ambiciosos, proponiendo un trámite dinámico donde las situaciones de riesgo no tardaron en llegar. Avisó primero la visita a través de una aparición del juvenil Benjamín Troiano, pero el arquero local, Alex Ponce, reaccionó de manera providencial salvando la caída de su arco con la pierna derecha.

Social no se quedó atrás y respondió con una de sus armas más peligrosas: la velocidad de Alex Imhof. El delantero penetró el área por el sector izquierdo y sacó un potente remate al primer palo que exigió al máximo la respuesta del golero albirrojo, Emilio Geloso.

Lo mejor de la tarde llegó en el complemento. A los 13 minutos, Colonial rompió el cero tras un gran desborde de Troiano por la banda derecha; el juvenil envió un centro preciso al corazón del área para que Pablo Roldán, anticipándose a todos, punteara el balón al fondo de la red decretando el 1 a 0 para el elenco de Ferré.

Sin embargo, la alegría visitante duró un suspiro. Apenas dos minutos más tarde, Social reaccionó con una notable jugada individual de Cacheiro, quien mandó un centro llovido al área chica. Allí apareció el olfato goleador de Alex Imhof, quien con un certero cabezazo dejó sin opciones a Geloso para estampar el 1 a 1 definitivo y reencontrarse con el gol en el momento más oportuno.

En el tramo final, el partido mantuvo el ritmo vertical y ambos elencos contaron con chances para quebrar la paridad, aunque fallaron en la estocada final. Sobre el cierre, Colonial se quedó con un hombre menos por la expulsión de Juan Ignacio Cantelmi, una ventaja numérica que el «Verdinegro» no logró capitalizar en el marcador.

El pitazo final decretó un empate que se ajusta a lo realizado por ambos en el terreno de juego. Con este resultado, Social asegura la clasificación, mientras que Colonial se lleva un punto valioso que le permite sostenerse por encima de Agustina y Doce, manteniendo intacta la ilusión de adueñarse del último boleto a la gran definición del certamen.