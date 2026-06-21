Importante incendio afectó una vivienda en el Barrio Estación de Ascensión

Un importante incendio se registró en las últimas horas en una vivienda ubicada en el Barrio Estación de Ascensión, donde debieron intervenir los Bomberos Voluntarios para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas.

Dos unidades del cuerpo activo trabajaron intensamente en el lugar, utilizando equipos de respiración autónoma debido a la magnitud del siniestro y a la gran cantidad de humo presente en el ambiente.

Las tareas se concentraron en la extinción del foco ígneo, el enfriamiento de las estructuras afectadas y la remoción del material incendiado, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de reignición.

Si bien hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas lesionadas, las pérdidas materiales serían de consideración debido a los daños provocados por el fuego en la vivienda.

Por estas horas se intenta establecer el origen del incendio, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las causas que desencadenaron el siniestro.

La labor de los Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otros sectores cercanos, en un operativo que demandó un importante despliegue de recursos.