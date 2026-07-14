FUTBOL – Colonial pisó fuerte en Arribeños y accedió a la instancia definitoria

Colonial se adjudicó con una victoria de oro en «La Fortaleza» al derrotar por 3 a 1 a Huracán, sellando de forma definitiva su clasificación a la instancia decisiva del torneo liguista. El equipo dirigido por Nelson Bello afrontaba un panorama sumamente complejo en el que se jugaba su última carta, pero logró superar la presión gracias a una tarde inspirada de Daniel Vázquez y a una notable solidez en su línea defensiva.

El elenco de Ferré impuso condiciones desde el pitazo inicial, aprovechando al máximo la sensible baja del delantero y figura local, Luciano Orellano (quien se recupera de una intervención quirúrgica en el maxilar). A pesar de que la visita no contó con su capitán Lucas Apesato por acumulación de tarjetas amarillas, la última línea albirroja se mostró firme y sin fisuras durante todo el primer tiempo.

A los 15 minutos, la paridad se rompió con un tremendo remate de Brian Giménez, quien colocó la pelota contra el palo izquierdo del arquero Jheann Poll Tejada para firmar el 1-0. Colonial pudo haber ampliado la ventaja antes del descanso, pero el golero local reaccionó de manera eficaz ante un peligroso tiro de Roldán.

En el amanecer del complemento, cuando se cumplían 4 minutos, una gran habilitación de Emanuel Vázquez le permitió a su hermano Daniel, definir con un fuerte remate al primer palo de Tejada, estampando el 2-0 que trajo tranquilidad a los dirigidos por Bello.

Sobre el minuto 37’, nuevamente Daniel Vázquez se anotó en el marcador, esta vez ejecutando con potencia y precision un tiro penal para poner el 3-0 definitivo a favor de la visita y definiendo el partido, mas alla del descuento del honor para Huracán, gracias a un potente cabezazo de Manu López.

Este triunfo tiene un doble impacto para Colonial. Además de haber tachado el objetivo principal de meterse en la etapa definitoria, el equipo se lleva un tremendo impulso anímico y motivacional de cara a los exigentes Cuartos de Final. En dicha instancia, el conjunto de Ferré tendrá que regresar a Arribeños con una única premisa en mente: conseguir una victoria para mantener vivo el sueño del campeonato.