DIVISIONES INFERIORES – Social sigue firme en el Regional Juvenil

Anoche se disputó la tercera fecha del Torneo Regional Juvenil 2026, que organiza la Federación Norte de la provincia de Buenos Aires y donde participa en Club Social de Ascensión, cuyos equipos tuvieron un notable protagonismo.

En esta ocasión, los elencos verdinegros viajaron a Junín para enfrentar al Club Jorge Newbery en la cancha de Villa Belgrano.

En sub 17, Social logró una gran victoria ante el “Aviador” por 2 a 1 con goles de Félix Lavallen y Mateo Koch, sosteniendo el invicto en base a un gran rendimiento con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

En Sub 13, la victoria quedo en manos del local por 2 a 0; mientras que la Sub 15 protagonizo una remontada épica, dado que perdia por 3 a 0 y logro empatar 3 a 3 en el cierre del partido. Los goles fueron convertidos por Juan Emilio Olivieri, de penal, Juan Ignacio Barros y Santi Venero.

Un excelente rendimiento de los equipos verdinegros que refleja el gran trabajo del cuerpo técnico integrado por Bruno Juan y Pipo Olivera, bajo la coordinación de Adrián Camille, compitiendo de igual a igual y con excelentes resultados frente a importantes clubes de la región.