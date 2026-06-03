DIVISIONES INFERIORES – Se definen los campeones en una súper jornada de finales

Este sábado 6 de junio, la expectativa del fútbol regional se mudará por completo a la cancha del Club Huracán. Tras intensas semanas de competencia, las Divisiones Inferiores de la Liga Deportiva de General Arenales conocerán a los nuevos campeones y subcampeones del Torneo Apertura en un evento que promete ser una verdadera fiesta para las familias y los hinchas.

La actividad oficial comenzará al mediodía, congregando a todas las categorías competitivas del campeonato en un mismo escenario. Con un fixture sumamente parejo, la jornada tendrá un condimento extra y un gran protagonista: el Club Social, que ha logrado clasificar a todos sus equipos a las instancias decisivas y buscará la gloria en cada uno de los encuentros, actuando en esta ocasión como el visitante absoluto del día.

A partir de las 12:00 horas, el silbato inicial marcará una apertura a puro fútbol con partidos en simultáneo. Por un lado, las categorías recreativas (Cebollitas y Décima) verán acción con el cruce entre el anfitrión, Huracán, y Social. Al mismo tiempo, el Fútbol Femenino se robará las miradas con la gran final entre Arenales y Social.

Posteriormente, será el turno de las categorías más grandes para disputar las coronas oficiales de la Liga. En Octava, Singlar se medirá cara a cara contra Social en un clásico impactante; en Sexta, Colonial buscará el título ante el verdinegro de Ascensión; y el gran cierre de la tarde estará a cargo de la Cuarta división, donde habran un gran duelo entre Huracán y Social.

La mesa está servida para vivir un sábado a puras emociones. La cancha de Huracán se prepara para recibir una concurrencia masiva del público de toda la región para alentar a los chicos y chicas que representan el futuro del fútbol de General Arenales.