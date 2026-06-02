Ritmo, emoción y chocolate: la Banda Municipal llevó su música al geriátrico de Ferré

La Dirección de Adultos Mayores de General Arenales inició un ciclo de conciertos en residencias de la tercera edad, comenzando en Ferré. Bajo la dirección de Matías Amarilla, el ensamble interpretó un repertorio variado de géneros populares y académicos destinado a brindar recreación cultural a los residentes locales. La jornada incluyó el debut de un joven músico y finalizó con un espacio de convivencia comunitaria. Esta iniciativa sociocultural se extenderá próximamente a otras localidades del partido, utilizando la música como herramienta de integración y bienestar para la población de la tercera edad en todo el distrito.

En el marco de una loable iniciativa institucional impulsada por la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno Municipal de General Arenales, coordinada por María Elisa Gilardoni, se puso en marcha un ciclo de conciertos que recorrerá las diferentes residencias de la tercera edad del partido. La apertura de este itinerario socio-cultural tuvo lugar en la localidad de Ferré, donde los residentes del asilo que funciona en el Centro Asistencial «Juan B. de La Torre» disfrutaron de una jornada inolvidable.

El hall de entrada de la residencia se transformó en un escenario donde el director de la banda, el Prof. Matías Amarilla, junto a sus músicos, brindó un brillante y emotivo recital que se extendió por aproximadamente una hora. Los abuelos recibieron con enorme calidez una propuesta artística de gran nivel técnico, caracterizada por la variedad de géneros y estilos. El repertorio ofreció un viaje musical completo, paseando con soltura por la música académica, el folklore, el tango y el rock.

La velada no solo destacó por la calidad del espectáculo, sino también por un momento sumamente emotivo: entre los 16 integrantes que componen la banda, se produjo el debut de Bruno Rodriguez, un niño de tan solo 10 años, en la trompeta, reflejo del semillero musical y el cruce generacional que promueve la agrupación.

Tras la excelente recepción y los aplausos de los abuelos, la jornada no terminó con la última nota musical. Como broche de oro para una tarde perfecta, los músicos de la banda y los residentes del centro asistencial compartieron una merienda con tortas y chocolate, consolidando un espacio de charla, afecto e intercambio comunitario.

Desde la organización anticiparon que esta presentación en Ferré es solo el primer paso de un recorrido que continuará próximamente en la localidad de Arenales y en los demás pueblos del distrito, llevando la música como un puente de alegría para los adultos mayores de toda la región.

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