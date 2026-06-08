MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES – LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº03/2026. “ARRENDAMIENTO DE BANQUINAS”

POR 2 (DOS) DÍAS.

Nombre del Contratante: Municipalidad de General Arenales

Tipo y Número de Procedimiento de Selección:Llamado a Licitación Pública Nº 03/2026.

Objeto: Otorgar la explotación de las Banquinas de las Rutas Provinciales Nº 45, Nº 50 y Nº 65.

Plazo del Contrato: 12 (doce) meses.

Lugar, Plazo y Horario de Consulta de Pliegos:Dirección de Producción de la Municipalidad de General Arenales sito en Avenida Alvear nº 146 de la ciudad de General Arenales en los días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, a partir del día Viernes 05 de Junio de2026 hasta el día Viernes 19 de Junio de 2026 a las 10:00 horas.

Día, Hora y Lugar del Acto de Apertura de Ofertas:Lunes 22 de Junio de 2026 a las 10:30 horas en la Dirección de Producción de la Municipalidad de General Arenales ubicado en Avenida Alvear nº 146 de la ciudad de General Arenales, partido de General Arenales,

Provincia de Buenos Aires.

Leonel D Rae

Director de Producción

Dra. Erica Silvana Revilla

Intendente