ECONOMIA Y FINANZAS – Claves para optimizar el aguinaldo y entender el mercado: La visión de BDI Consultora

En una reciente entrevista en vivo, el economista Gianfranco Rojo Tanzi, especialista de BDI Consultora, compartió un análisis profundo sobre la actualidad económica y financiera, brindando herramientas clave para que los pequeños y grandes ahorristas puedan tomar mejores decisiones con el cobro del aguinaldo.

El especialista desmitificó la idea de que se necesitan grandes fortunas para ingresar al mercado financiero y alertó sobre los riesgos de las estafas piramidales en el contexto actual.

Desmitificando el mercado: Invertir desde $2.500

Uno de los puntos más destacados por Gianfranco Rojo Tanzi fue la flexibilización y accesibilidad del mercado de capitales actual. Ante la creencia popular de que se requiere un capital elevado para invertir, el economista fue categórico: «Con $2.500 podés comprar un CEDEAR de Amazon y estás comprando una parte de la acción. Desmitificamos que hay que tener mucha plata para poder arrancar a invertir».

El especialista enfatizó que lo importante es optimizar cada peso, sin importar el monto, y perderle el miedo a las cuentas comitentes en los brokers o ALyCs (Agentes de Liquidación y Compensación), las cuales no tienen costos de apertura ni mantenimiento.

La regla de oro: Cancelar deudas antes que ahorrar

Para quienes recibieron el aguinaldo y tienen deudas acumuladas, la recomendación de BDI Consultora es contundente: financiar los saldos es un error crítico debido al enorme spread de tasas del mercado.

Tasas de colocación (Plazo Fijo / Lecaps): Rinden entre un 17% y un 24% anual en pesos.

Tasas de refinanciación (Tarjetas de crédito / Créditos personales): Si se paga el mínimo de la tarjeta o se recurre a financiamiento rápido (como Mercado Pago), las tasas pueden trepar hasta el 500% o 580% anual.

«Estás colocando tasa al 20% y pagando tasa al 500%. Se hace una bola de nieve gigante», advirtió Rojo Tanzi, aconsejando vender activos (incluso dólares) si es necesario para cancelar saldos de tarjetas de manera inmediata.

Opciones de inversión según el plazo

Para aquellos con las cuentas al día, el economista delineó una hoja de ruta según el destino del dinero:

Corto plazo (Dinero para el mes): Cuentas remuneradas (rindiendo en torno al 16%) o cauciones financieras a 1 o 7 días (que rinden entre 20% y 21%), ideales por su liquidez inmediata.

Mediano plazo (Ahorro a 4 o 6 meses, ej. Vacaciones): Lecaps (Letras de Capitalización del Tesoro), que ofrecen tasas más atractivas cercanas al 24% anual.

Largo plazo y dolarización: Para objetivos de fondo o la jubilación, la recomendación es migrar a Obligaciones Negociables (ONs) de empresas sólidas (sector energético o agropecuario) que rinden entre un 6% y 7% anual en dólares, o CEDEARs conservadores (como Visa o McDonald’s) y tecnológicos (como Microsoft).

Alerta por estafas y la volatilidad del dólar

Rojo Tanzi aprovechó el espacio para encender las alarmas sobre ofertas de inversión que prometen ganancias extraordinarias, citando el caso de un fondo que ofrecía un 25% mensual en semiconductores. «Son estafas. Si el mercado habla de tasas del 20% anual en pesos o 10% anual en dólares, cuando te ofrecen un 25% mensual, no es sostenible», sentenció.

Finalmente, respecto a la reciente suba del dólar (que cotiza en torno a los $1.510), el economista transmitió tranquilidad al explicar que no se debió a factores políticos internos, sino a un escenario global: una apreciación de las bancas centrales del mundo vendiendo oro para comprar bonos del Tesoro de EE.UU. por la suba de sus tasas. No obstante, recordó que de cara al escenario electoral del próximo año, el «Riesgo Argentina» sumará volatilidad, por lo que diversificar en activos internacionales sigue siendo una estrategia prudente.