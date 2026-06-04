POLITICA – Erica Revilla, bien posicionada en el ranking de intendentes

La Intendente de General Arenales, Erica Revilla, mantiene una imagen positiva de acuerdo al nuevo ranking seccional de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, correspondiente a marzo de 2026.

La encuesta dejó un mapa político con fuertes contrastes entre dirigentes consolidados, caídas marcadas y altos niveles de desconocimiento en varios distritos.

El relevamiento, basado en el diferencial de imagen (la diferencia entre valoraciones positivas y negativas), permite observar el posicionamiento de los jefes comunales en cada sección electoral.

En la Cuarta Sección, Jorge Gaute (Alberti) lidera con +21,0 puntos, seguido por Darío Golía (Chacabuco) con +19,9 y Juan Alberto Martínez (Rivadavia) con +18,7. En tanto que la jefa comunal de General Arenales, se ubica entre los mejores con +15,9 puntos.

En el último lugar se ubica Pablo Javier Zurro (Pehuajó) con -10,4 puntos, seguido por María José Gentile (Nueve de Julio) con -9,8 y Juan Fiorini (Junín) con -7,3.