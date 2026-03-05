FUTBOL FEMENINO – Isabela Giménez y Natacha Andrada se consagraron campeonas con Sarmiento

Las jóvenes futbolistas ascensionenses fueron piezas clave en la contundente victoria 6-0 sobre Villa Belgrano, asegurando el título del Torneo Nocturno de Fútbol Femenino Sub 15.

Una noche para el recuerdo vivieron Isabela Gimenez y Natacha Andrada, dos talentosas futbolistas de Ascensión que se vistieron de gloria al consagrarse campeonas del Torneo Nocturno de Fútbol Femenino Sub 15 vistiendo la camiseta de Sarmiento.

El encuentro final, que prometía ser una batalla estratégica, terminó convirtiéndose en una exhibición de poderío futbolístico por parte del «Verde». Sarmiento no dejó lugar a dudas y selló el campeonato con una goleada categórica de 6-0 frente a Villa Belgrano.

Desde el pitazo inicial, quedó claro que el equipo venía decidido a llevarse el trofeo. En este contexto, la actuación de Isabela y Natacha fue fundamental. Ambas jugadoras demostraron un despliegue notable, equilibrando la balanza tanto en la recuperación defensiva como en la gestación de juego ofensivo.

El resultado final de 6-0 refleja la notable diferencia que las jugadoras de Sarmiento impusieron dentro del campo de juego. Con orden táctico, velocidad y precisión, las chicas dominaron los tiempos del partido y no permitieron que Villa Belgrano lograra meterse en la disputa en ningún momento.

Para Isabela y Natacha, este campeonato no solo representa un logro deportivo de gran escala, sino también la recompensa al esfuerzo, la dedicación y el talento que vienen puliendo desde su Ascensión natal, dejando en claro que el futuro del fútbol femenino en la región tiene nombres propios con mucho potencial.