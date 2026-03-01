ASCENSION – Singlar, un siglo de pasión: Presentación de la histórica camiseta del Centenario

La gran familia de Singlar Club vivió una noche inolvidable en el marco de sus 100 años. Ante una multitud, se presentó la nueva camiseta y los planteles de las categorías de fútbol y hockey.

La entidad auriazul continúa transitando con profunda emoción el año de su Centenario. El pasado sábado, el hermoso parque de la sede institucional se convirtió en el escenario de una convocatoria histórica: la presentación oficial de la camiseta conmemorativa y los planteles que defenderán los colores del club en este ciclo tan especial.

El momento de mayor euforia llegó con la revelación de la nueva indumentaria. La camiseta de los 100 años respeta los tradicionales colores azul y amarillo, fusionando la esencia fundacional con un diseño exclusivo para este aniversario. Socios y simpatizantes celebraron con aplausos una casaca que ya se perfila como un objeto de colección para los fanáticos.

Durante el evento, desfilaron todas las categorías que dan vida a la institución: Fútbol Masculino: Desde la Primera División y Reserva hasta las categorías formativas (cebollitas a cuarta), acompañados por sus respectivos cuerpos técnicos. Fútbol Femenino: Las distintas categorías que siguen ganando terreno y protagonismo. Hockey: Las divisionales femeninas, una disciplina que viene adquiriendo un notable impulso en el club.

Voces de compromiso y pertenencia

El capitán del plantel superior, Santiago Toscani, y el entrenador, Iván Reyes, fueron los encargados de expresar el sentir del equipo. Ambos coincidieron en el fuerte sentido de pertenencia y el compromiso ineludible de dar el máximo esfuerzo en el próximo torneo de la Liga Arenalense.

Por su parte, el coordinador de divisiones menores, Joaquín Romero, agradeció la confianza de las familias y el apoyo de la Comisión Directiva y la Asociación Mutual. En la misma línea, Valentina Longo y Camila Martin Poleri, coordinadoras de Hockey, remarcaron el trabajo constante para fortalecer la disciplina dentro de la entidad.

Para cerrar la jornada, el presidente de Singlar, Nicolás Di Santo, dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los presentes. Destacó el trabajo mancomunado en este año histórico y adelantó que la agenda del Centenario aún tiene importantes acontecimientos por delante.

«Es un año para disfrutar, pero también para seguir construyendo el futuro del club entre todos», subrayó el presidente de la entidad auriazul.