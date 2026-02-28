FUTBOL – Social trituró a Newbery en un amistoso

Con un brillante rendimiento colectivo, individualidades en gran nivel y notable despliegue físico, el verdinegro ascensionense logró una contundente victoria por 7 a 0 ante Newbery, en un amistoso disputado anoche en Junín.

El elenco de German Cheddad mostró una notable superioridad y lo reflejó en el marcador con tres goles de Ignacio Cacheiro, dos de Muriel Orlando y los restantes de Guillermo González y Gonzalo Lamardo. Un triunfo categórico e inapelable ante el “Aviador” juninense, que presentó su alineación titular pero no pudo hacer demasiado ante el arrasador rendimiento del combinado verdinegro.

Social salió al campo de juego con Alexander Ponce en el arco y una línea de cuatro defensores con Tomas Morales, Jerónimo Cabral, José Soberano y Ezequiel Isa; en la mitad de la cancha con un doble cinco conformado por Renzo Spinacci y Alejo Montero, sumado a Gonzalo Lamardo; mas una letal delantera integrada por Guillermo González por derecha, Ignacio Cacheiro por izquierda y Muriel Orlando como centroatacante.

Se disputaron dos tiempos de 35 minutos y los cambios en Social fueron: Jonás Bernardi por Isa, Kevin Diaz por Guillermo González, Gerónimo Fenoglio por Cabral y Mateo Koch por Soberano.

Social dio muestras de notable evolución con una contundente victoria ante un rival de buen nivel, de cara al comienzo del torneo local, donde tiene grandes aspiraciones de protagonismo.