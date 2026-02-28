SEGURIDAD – Nueva Inspectora Municipal en funciones

El Gobierno Municipal de General Arenales informa que Rosana Foresi fue designada como nueva Inspectora Municipal, en reemplazo de Miriam Eguia, y desarrollará sus funciones bajo la órbita de la Dirección de Seguridad.

Foresi tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las ordenanzas municipales y normas vinculadas a la convivencia urbana, como terrenos baldíos sin desmalezar, viviendas abandonadas, vehículos abandonados en la vía pública, entre otras situaciones que afectan el orden y la higiene del distrito.

Los reclamos podrán realizarse a través del 147. Desde el área se priorizará el diálogo y la notificación como primeras instancias de intervención, promoviendo el cumplimiento de las normas desde el respeto y la responsabilidad compartida.

Con esta designación, el Gobierno Municipal de General Arenales continúa fortaleciendo el trabajo de control y ordenamiento urbano, con el objetivo de mejorar la convivencia y la calidad de vida en la comunidad.