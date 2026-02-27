POLITICA – Erica Revilla presente en el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en Santa Fe

La Intendente de General Arenales se suma a la cumbre que reúne a más de 300 jefes comunales de todo el país. El objetivo central es el intercambio de experiencias de gestión y el fortalecimiento territorial de la UCR.

En una jornada marcada por el debate político y técnico, la Intendente de General Arenales, Erica Revilla, participa hoy del Encuentro Nacional de Intendentes Radicales. La cita tiene lugar en la sede del Comité Provincia de Santa Fe y congrega a más de trescientos mandatarios locales con un eje común: la convicción de que gobernar exige planificación, responsabilidad y respuestas concretas para los vecinos.

Una agenda de gestión y formación

La participación de Revilla se da en un contexto de intensa actividad. El evento, convocado por el Comité Nacional de la UCR, presidido por Leonel Chiarella, y el Foro de Intendentes, liderado por Ulpiano Suárez (Mendoza), busca dotar a los municipios de nuevas herramientas para enfrentar los desafíos actuales.

A lo largo del día, la Intendente formará parte de paneles clave para la gestión pública, entre los que se destacan:

Comunicación Política: Disertación a cargo de Rosendo Grobocopatel sobre el rol de la política local en el mundo actual.

Análisis Económico: La charla “Descifrando la economía 2026”, brindada por el economista Santiago Bulat.

Vinculación Universitaria: El cierre enfocado en herramientas de gestión junto a los rectores de la UNL y la UNR.

Respaldo de los gobernadores

Uno de los momentos más destacados de la jornada es el encuentro con los cinco gobernadores de la Unión Cívica Radical. Erica Revilla, junto a sus pares, recibirá el mensaje de Maximiliano Pullaro (anfitrión), Juan Pablo Valdés, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Zdero, reforzando la unidad del partido a nivel nacional.

«Gobernar es planificar y administrar con responsabilidad», señalan desde la organización, un concepto que Revilla sostiene en su gestión diaria en General Arenales y que hoy comparte con colegas de cada rincón de la Argentina.

Compromiso contra la violencia de género

Por la tarde, la agenda de la Intendente incluirá el trabajo en mesas temáticas y la presentación de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR, un espacio fundamental para coordinar políticas públicas de protección y equidad desde los gobiernos locales.

Con esta participación, Erica Revilla reafirma su rol protagónico en el armado territorial del radicalismo, apostando a la formación continua y al trabajo articulado para seguir mejorando la calidad de vida en su distrito.