Últimos días para inscribirse a las Becas Estudiantiles Municipales 2026

El Gobierno Municipal de General Arenales recuerda a la comunidad que se encuentran en los últimos días de inscripción para acceder a las Becas Estudiantiles Municipales 2026.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de febrero inclusive. Por tal motivo, se invita a los estudiantes del distrito que aún no hayan realizado el trámite a completar el proceso dentro del plazo establecido.

Para solicitar el link de inscripción, deberán comunicarse vía WhatsApp con la Dirección de Juventud al 2353405386.

Desde el Gobierno Municipal se continúa acompañando a quienes apuestan a la educación como herramienta de crecimiento y desarrollo personal.