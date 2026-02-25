¡Aplanadora Tricolor!: Ambos Mundos goleó a Origone y es finalista del Nocturno

Con el aporte goleador del arenalense, Alex Imhof, y la jerarquía de valores locales como Jeremías Ocampo, Daniel Vazquez y Matias Aranda, Ambos Mundos se recuperó rápidamente y se metió en la final del Torneo Nocturno 2025-2026 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, luego de triturar a Origone de Agustín Roca por 7 a 2, en un encuentro que se llevó a cabo en el estadio de Jorge Newbery.

Un vendaval que nació en el complemento

Lo que parecía una noche de incertidumbre para Ambos Mundos terminó en una exhibición de fútbol y contundencia. Por la semifinal del Torneo Nocturno 2025-2026 de la Liga Deportiva del Oeste, el «Tricolor» demostró por qué es uno de los grandes candidatos: se recuperó de un inicio adverso y terminó triturando a Origone de Agustín Roca por un inapelable 7 a 2.

El encuentro fue de dos caras. En la primera mitad, el conjunto de Roca sorprendió de movida. Apenas rodó la pelota, Javier Barraza sacudió la estantería tricolor marcando el 1-0. Aunque Alexis Castro igualó las acciones de cabeza a los 15 minutos, el baldazo de agua fría definitivo llegó antes del descanso: una contra letal manejada por Navone permitió que Juan Acerbo definiera con clase ante Del Río para el 2-1 parcial a favor de Origone.

La «Locomotora» entró en acción

Sin embargo, el segundo tiempo fue otra historia. El elenco conducido por Hugo Castro saltó al campo con una voracidad pocas veces vista. Liderados por figuras del fútbol regional como Jeremías Ocampo, Matías Aranda y Daniel Vázquez, el Tricolor se convirtió en un vendaval, transformando un partido cerrado en una auténtica fiesta de fútbol y goles. Thiago Osella, Lucas Quinteros, con tres gritos y Alex Imoff, en dos oportunidades le dieron cifras contundentes a la victoria tricolor

Entre los puntos altos destacó el aporte del arenalense Alex Imhof, quien no solo aportó su jerarquía en el juego, sino que fue letal en el area para asegurar el pasaporte a la final.

Ambos Mundos se medirá en la final con Defensa Argentina. Para ser campeón el “Tricolor” deberá vencer dos veces al “Canalero”. En tanto, Defensa dará la vuelta olímpica con sólo un éxito.