Concejalas y concejales de la oposición desaprobaron la Rendición de Cuentas 2025 en General Arenales

El bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ) denunció falta de transparencia, inconsistencias en la gestión y un municipio “estancado” tras 11 años. A pesar de contar con un presupuesto diario millonario, la oposición asegura que no hay obras a la vista.

General Arenales – En una sesión marcada por la tensión, el Concejo Deliberante de General Arenales definió la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025. El resultado fue un empate técnico en la votación que dejó en evidencia una profunda fractura política: 5 concejales aprobaron la rendición, 5 la desaprobaron y 2 se abstuvieron.

Sin embargo, la lectura política que hace el bloque de Concejales del PJ es contundente: al sumar los votos negativos y las abstenciones, 7 de los 12 ediles no acompañaron la aprobación de las cuentas municipales.

Las razones de la desaprobación

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, los concejales opositores detallaron los motivos por los cuales decidieron rechazar la rendición de cuentas. Según el bloque, en una reunión clave con el Secretario de Hacienda, Darío Perchante, se realizaron consultas específicas sobre el control de gastos en combustibles, presupuestos, contrataciones y contraprestaciones de servicios.

Lejos de obtener respuestas claras, los ediles denunciaron haber encontrado “inconsistencias y falta de precisiones” sobre distintos aspectos de la gestión. Un punto que consideran especialmente grave es la falta de acceso a la información financiera: el bloque asegura que “nunca nos dieron la clave RAFAM para ver las cuentas”, un sistema que permite la trazabilidad de los fondos municipales.

Un Municipio con mucho dinero pero sin obras

La oposición no solo criticó la falta de transparencia, sino también la gestión de los recursos. Según las proyecciones presentadas por el bloque, en 2025 el Municipio contó con más de 52 millones de pesos por día, mientras que la proyección para 2026 estima un crecimiento a más de 72 millones de pesos diarios (equivalente a más de 18.800 millones de pesos al año).

A pesar de estas cifras millonarias, los concejales del PJ afirmaron que no vieron reflejados esos fondos en:

Obras públicas.

Programas sociales o municipales.

Servicios eficientes.

Actividades de impacto o beneficio directo para los vecinos.

“Van más de 11 años y es un Municipio paralizado, estancado, sin programas a corto, mediano o largo plazo, y sin obras a la vista de ningún tipo”, sentenciaron.

El desafío al Ejecutivo

Con estos argumentos sobre la mesa, el bloque opositor lanzó una pregunta directa a la gestión actual: “¿Qué General Arenales queremos construir con esos recursos?”. La desaprobación de la Rendición de Cuentas 2025 marca un antecedente político importante de cara al próximo año, donde la administración municipal deberá lidiar con un Concejo dividido y una oposición que promete un control férreo sobre el destino de los impuestos de los vecinos.