BOMBEROS VOLUNTARIOS – Osvaldo Lori: «Este día nos sirve para renovar la energía y recibir el afecto de la comunidad»

El presidente de la Federación de Buenos Aires, Osvaldo Lori, saludó especialmente a los bomberos de Ascensión, analizó los desafíos presupuestarios del sistema federal y anticipó la incorporación de inteligencia artificial en las capacitaciones.

En el marco de las celebraciones por el Día del Bombero Voluntario, el Comandante General Osvaldo Lori, presidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, dialogó extensamente sobre el significado profundo de esta vocación, el rol crítico de las familias y la compleja realidad institucional y presupuestaria que atraviesan los cuarteles bonaerenses en la actualidad.

El dirigente federativo envió un cálido saludo a todos los integrantes de las fuerzas de la provincia, manifestando su deseo de que la jornada represente un momento de profunda reflexión y gratitud mutua.

«Aprovecho para saludar a los bomberos de Ascensión, que pasen un excelente día. Que este día les sirva para renovar la energía y recibir el afecto y el agradecimiento por el servicio que prestan», señaló Lori, destacando la singularidad de esta fecha en el calendario anual de la institución.

«Esa energía y agradecimiento no lo podemos recibir en otro momento, porque cuando hay una emergencia, un accidente o un incendio, no se puede pretender que nos agradezcan ni nos renueven la energía en ese instante. Es este día el que los bomberos voluntarios aprovechamos para renovar esa fuerza» , resaltó Osvaldo Lori.

El pilar familiar y los valores institucionales

Un espacio central de sus declaraciones estuvo dedicado al rol invisible pero indispensable que juegan los entornos cercanos de los efectivos. Lori describió a las familias como una «parte esencial e importante» del engranaje bomberil, reconociendo el enorme sacrificio colateral que realizan en la vida cotidiana.

«Quienes están dentro de las instituciones le quitan mucho tiempo a la familia, a los eventos familiares y a los momentos de poder compartir, para dedicárselo enteramente a la institución», reflexionó con notable empatía.

Al ser consultado sobre el extraordinario prestigio social que conservan los cuarteles de bomberos, posicionándose como una de las pocas instituciones que preserva una valoración unánimemente positiva en las comunidades, el presidente de la Federación desglosó los factores que sustentan dicho reconocimiento. Para Lori, el prestigio no se agota en las mejoras técnicas o en la infraestructura del servicio logradas en los últimos años, sino en una matriz ética inquebrantable.

«Este prestigio está dado esencialmente por los valores que persiguen las instituciones. Yo creo que la vocación de servicio, la empatía, la solidaridad, la disciplina, el respeto y el compromiso son las claves», enumeró con firmeza. Asimismo, subrayó de manera concluyente cómo la transparencia administrativa refuerza este lazo de confianza comunitaria: «El hecho de haber asumido la obligación de la misión de salvar vidas y bienes, e incluso la administración y la transparencia de los recursos, hacen que las instituciones de bomberos hoy sean de las más prestigiosas de nuestro país».

Preocupación financiera y proyectos legislativos en debate

Sin embargo, la jornada festiva no estuvo exenta de preocupaciones institucionales. El Comandante Lori expuso de forma transparente la inquietud reinante en el sistema federativo respecto al financiamiento económico y la sustentabilidad de los cuarteles. En particular, hizo alusión al estado del subsidio nacional establecido mediante la Ley 25.054.

«Estamos muy preocupados por el tema del financiamiento de las instituciones y por el subsidio de la Ley 25.054, que es esencial para muchos cuarteles de nuestra provincia, de nuestras federaciones y del país», advirtió. En ese sentido, reveló gestiones recientes llevadas a cabo en el Congreso de la Nación: «El otro día, en una reunión que mantuvimos invitados por el Consejo Nacional en la Cámara de Diputados, nos enteramos por boca de los legisladores que está pendiente un excedente del subsidio del año pasado. Esperemos que esa parte llegue pronto a los bomberos y a las instituciones, porque hace mucha falta como para equiparlo».

La mayor alerta encendida por el dirigente se vincula con una reciente iniciativa parlamentaria que ingresó a las comisiones y amenaza de forma directa las arcas del sistema general de bomberos. Lori lamentó profundamente la falta de canales de diálogo institucionales previos al diseño de dicha propuesta legislativa.

«Hace unos días ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de una senadora que pretende reducir al 50% ese financiamiento. La verdad es que veo con mucha tristeza ese proyecto, esa idea. Fundamentalmente, preocupa que no haya sido consultado el sistema nacional, en este caso el Consejo Nacional de Bomberos, que es el que nos agrupa y representa a nivel nacional. Así que, hoy es un día de sensaciones encontradas», indicó el dirigente bomberil.

Innovación tecnológica y el rol estratégico de Ascensión

De cara al futuro inmediato, Lori adelantó los ejes de trabajo que marcarán la agenda de la Federación bonaerense. El próximo 12 de junio se llevará a cabo una trascendental reunión provincial en la localidad de San Pedro, donde se debatirán cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo, incluyendo planes de inversión en el Centro de Entrenamiento de la federación, la optimización de las mallas de capacitación operativa y dos ambiciosos proyectos institucionales: el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes y la incorporación formal de sistemas de Inteligencia Artificial aplicados a la formación operativa y dirigencial.

Finalmente, el presidente federativo dedicó palabras de reconocimiento al protagonismo y la proyección que ha ganado el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ascensión dentro de las estructuras de conducción a nivel provincial. Celebró la labor de la Comandante María Brandán, actual Jefa de Cuerpo y Directora de Ética, y recordó con gratitud el histórico camino trazado por Eduardo Rovea en su gestión como presidente de la región.

«Por ellos y por mucha otra gente que voy conociendo de mi región, siento un afecto muy especial. Admiro profundamente que hayan asumido la responsabilidad y el compromiso de sostener la Federación de la Provincia de Buenos Aires», concluyó Lori, extendiendo su felicitación a la actual conducción y recordando el espíritu integrador que dio origen a la fuerza nacional. «El fundador del sistema fue un directivo, Tomás Liberti, lo que nos hace pensar que el Día del Bombero no es solo de los activos, sino también de los directivos, los de reserva, los aspirantes, los cadetes, y de todos los que estuvieron y hoy ya no están. Es, en definitiva, un día de celebración para todos».