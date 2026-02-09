POLITICA – Andrea Scarone presidirá el PJ de General Arenales tras lograrse la unidad local

En el marco de la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, el peronismo arenalense alcanzó un consenso mayoritario para que la dirigente encabece la conducción partidaria. Las elecciones internas se celebrarán el próximo 15 de marzo.

El peronismo de General Arenales ha dado un paso decisivo hacia la reorganización interna. Tras intensas jornadas de diálogo, los diversos sectores que integran el Partido Justicialista (PJ) local sellaron un acuerdo de unidad que posiciona a Andrea Scarone como la futura presidenta del consejo partidario a nivel distrital.

La designación de Scarone no es casual: la dirigente cuenta con una trayectoria de militancia activa y un fuerte peso simbólico en la región. Es heredera del legado político de su padre, el ex senador provincial Jorge Scarone, quien fuera una de las figuras más influyentes del peronismo en la Cuarta Sección Electoral.

El camino hacia las urnas: Cronograma electoral

El proceso se da en sintonía con las elecciones internas del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Tras el cierre de listas ocurrido el pasado 8 de febrero, el calendario electoral entra en su fase de definiciones técnicas:

12 de febrero: Finaliza la exhibición de listas.

15 de febrero: Vence el plazo para impugnaciones.

19 de febrero: Resolución definitiva de la Junta Electoral sobre candidatos.

21 de febrero: Presentación de modelos de boletas.

15 de marzo: Jornada de votación en los 135 municipios.

Una renovación integral

Más allá del escenario local, el domingo 15 de marzo los afiliados elegirán al próximo presidente del Consejo Provincial del PJ, junto a 32 consejeros titulares y 16 suplentes (representando a las ocho secciones electorales).

Además, se renovarán los lugares correspondientes a las ramas que garantizan la estructura orgánica del partido: mujeres, juventud y gremios, cumpliendo con lo establecido en la Carta Orgánica partidaria.

Con la confirmación de Andrea Scarone al frente del PJ arenalense, el justicialismo local busca consolidar un frente unido que le permita reordenar sus filas y proyectar su estrategia política de cara a los desafíos legislativos y ejecutivos del futuro cercano.