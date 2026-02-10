back to top
    Ascension

    EDEN avanza con los trabajos de mejora en la red eléctrica de Ascension

    por AscensionDigital
    Las tareas forman parte del plan de fortalecimiento del sistema.

    La distribuidora de energía eléctrica EDEN informa que el jueves 12 de febrero se

    llevarán a cabo trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica de la

    localidad de Ascensión, con el objetivo de fortalecer el sistema y brindar un servicio

    más seguro y confiable.

    Las tareas incluyen el reemplazo de reconectadores automáticos en la Estación

    Transformadora, un equipamiento clave que permite optimizar la respuesta de la

    red ante eventuales fallas y reducir los tiempos de reposición del suministro, así

    como también elementos de maniobras y cambios en aisladores de retención.

    De forma simultánea, diferentes equipos de trabajo estarán realizando tareas de

    mantenimiento en las líneas de baja y media tensión de la zona urbana.

    Por razones de seguridad operativa, para ejecutar estos trabajos será necesario

    interrumpir el servicio eléctrico entre las 06:00 y las 12:00 horas, afectando a la

    totalidad de la localidad.

    EDEN agradece la comprensión de los vecinos y recuerda que estos trabajos

    forman parte del plan de mantenimiento y fortalecimiento de la red, orientado a

    mejorar la calidad del servicio en cada comunidad.

    En caso de condiciones climáticas adversas las tareas serán reprogramadas.

    Para comunicarse con la empresa, los usuarios pueden escribir por WhatsApp al

    +54 9 336 452 6944, llamar al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes

    sociales EDEN:

    Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

    Instagram EDEN (@edencomunica)

    YouTube https://www.youtube.com/@EDENComunica

    X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)

