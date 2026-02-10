EDEN avanza con los trabajos de mejora en la red eléctrica de Ascension

Las tareas forman parte del plan de fortalecimiento del sistema.
La distribuidora de energía eléctrica EDEN informa que el jueves 12 de febrero se
llevarán a cabo trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica de la
localidad de Ascensión, con el objetivo de fortalecer el sistema y brindar un servicio
más seguro y confiable.
Las tareas incluyen el reemplazo de reconectadores automáticos en la Estación
Transformadora, un equipamiento clave que permite optimizar la respuesta de la
red ante eventuales fallas y reducir los tiempos de reposición del suministro, así
como también elementos de maniobras y cambios en aisladores de retención.
De forma simultánea, diferentes equipos de trabajo estarán realizando tareas de
mantenimiento en las líneas de baja y media tensión de la zona urbana.
Por razones de seguridad operativa, para ejecutar estos trabajos será necesario
interrumpir el servicio eléctrico entre las 06:00 y las 12:00 horas, afectando a la
totalidad de la localidad.
EDEN agradece la comprensión de los vecinos y recuerda que estos trabajos
forman parte del plan de mantenimiento y fortalecimiento de la red, orientado a
mejorar la calidad del servicio en cada comunidad.
En caso de condiciones climáticas adversas las tareas serán reprogramadas.
Para comunicarse con la empresa, los usuarios pueden escribir por WhatsApp al
+54 9 336 452 6944, llamar al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes
sociales EDEN:
