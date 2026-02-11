back to top
    FUTBOL SENIOR – Singlar +35: Un campeón que volvió a conquistar Tandil

    por AscensionDigital
    En una muestra de carácter y buen fútbol, la categoría +35 de Singlar Club de Ascensión se consagró campeona de la Copa de Plata en el Mundialito Senior de Tandil. El «Auriazul» reafirma su chapa de siempre candidato y se consolida como uno de los máximos referentes del fútbol senior a nivel nacional.

    El idilio de Singlar con las tierras tandilenses sumó un nuevo capítulo dorado este fin de semana. Tras un torneo de alto vuelo, la divisional +35 llegó a la instancia decisiva con la convicción de los que saben jugar finales, y no defraudó.

    El partido por el título fue una verdadera batalla táctica. Singlar logró imponer condiciones gracias a los goles de Alejandro Alegre y Máximo Boffa, quienes fueron los encargados de inflar la red para sellar el 2 a 0 definitivo.

    El equipo debió afrontar gran parte del encuentro con un jugador menos debido a una expulsión temprana. Lejos de replegarse, el elenco de Ascensión sacó a relucir su jerarquía defensiva y el despliegue físico de sus veteranos para aguantar el resultado y asegurar el grito de campeón.

    Con esta nueva estrella, la categoría +35 se convierte en una de las más laureadas en la historia del certamen. Este trofeo no es un hecho aislado, sino la confirmación de un proyecto de fútbol senior que pone a Singlar Club en el primerísimo plano del país, compitiendo de igual a igual con delegaciones de todas las provincias.

    «Este equipo tiene un ADN ganador. Jugar tanto tiempo con uno menos y aun así dominar la final demuestra de qué está hecho este grupo», comentaban allegados a la delegación en medio de los festejos.

    El Senior de Singlar vuelve a casa con las valijas llenas de gloria, ratificando que el espíritu competitivo del club no conoce de edades y que, cuando se trata de finales, el Auriazul siempre tiene la última palabra.

