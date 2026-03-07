Se inicia el histórico Torneo Provincial de Bochas

En un hecho trascendente para el deporte arenalense y para la actividad bochofila en particular, se pondrá en marcha mañana el esperado Torneo Provincial Individual de 2da. Categoria con la participación de los mejores exponentes de la provincia de Buenos Arenales.

Ya llegaron las 16 delegaciones que competirán durante el sábado en la instancia clasificatoria que se disputará en cuatro sedes: Juventud Unida (Ascensión), Colonial (Ferré), Arenales FC (Gral. Arenales) y Club Social (Arribeños).

El presidente de la Federacion de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, José Gianolli, y el presidente de la Asociación de Bochas de Gral. Arenales, Guillermo Martinez, dieron la bienvenida a todos los participantes, previo al desarrollo del sorteo de los partidos de la etapa inicial que tuvo lugar en la sede de Singlar Club.

El representante local, Gerardo “Petete” Martinez, jugará en la zona C, que se desarrollará en el Club Colonial de Ferre con rivales de Moreno, Azul y Rojas.

Las Zonas

Zona A – Arenales FC: Dorrego – Puan – Olavarria – Zarate

Zona B – Social Arribeños: Necochea – Berisso – Chacabuco – Alte. Brown

Zona C – Colonial Ferré: Gral. Arenales – Moreno – Azul – Rojas

Zona D – Juventud Unida: Gral. Alvear – Lincoln – Tres Arroyos – Lobos