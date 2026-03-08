Dirigentes de la Liga de General Arenales participaron del Tercer Encuentro de Dirigentes del Interior

Más de tres mil dirigentes de todo el país participaron este sábado del Tercer Encuentro de Dirigentes del Interior, realizado en el Estadio Angel Sandrín del club Instituto Atlético Central Córdoba, en la ciudad de Córdoba. La jornada reunió a autoridades y representantes de ligas de distintas regiones con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol del interior argentino. ⚽

En representación de la Liga Deportiva de General Arenales estuvieron presentes su presidente Nicolás Bovetti, el secretario Enzo Espinosa, junto a los dirigentes Gastón Zanassi y Martín Ariatti, quienes acompañaron la jornada de trabajo y capacitación destinada a fortalecer el crecimiento institucional y deportivo de las ligas del país.

El encuentro comenzó cerca de las 18 horas con una convocatoria multitudinaria que superó las tres mil personas, reflejando el respaldo al trabajo que vienen desarrollando las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino en favor del fútbol del interior y su compromiso con una mirada federal del deporte. 🇦🇷

Durante la jornada se llevaron adelante diferentes exposiciones donde se abordaron temas clave para el desarrollo del fútbol argentino, entre ellos el crecimiento regional del fútbol playa, el avance estructural y competitivo del fútbol femenino, la formación integral en el fútbol juvenil y el rol social de los clubes, además de la presentación de la nueva estructura del Consejo Federal.

El cierre estuvo a cargo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien destacó la importancia del encuentro y anunció novedades relevantes para el fútbol nacional. Entre ellas, la presentación oficial de la plataforma LPF Play, destinada a ampliar la difusión de distintas competencias del fútbol argentino, incluyendo fútbol femenino, fútbol proyección, futsal y torneos del ascenso.

Además, Tapia remarcó el acompañamiento al fútbol del interior y confirmó que, a partir del próximo torneo, los clubes del Torneo Federal A percibirán un aumento en los derechos televisivos, equiparando sus ingresos con los de la Primera B Metropolitana, una medida que busca fortalecer la competitividad y el crecimiento de las instituciones del interior. ⚽📈

La presencia de los dirigentes de la Liga de General Arenales en este importante encuentro reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo y la integración del fútbol regional dentro del panorama nacional.