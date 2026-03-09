back to top
    EDEN REALIZA OPERATIVOS PARA DETECTAR CONEXIONES CLANDESTINAS

    por AscensionDigital
    0
    7

    Con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica y prevenir situaciones de

    riesgo, EDEN puso en marcha una serie de operativos en la ciudad de Ascensión.

    El plan contempla controles e inspecciones técnicas, realizadas por personal

    especializado, orientadas a detectar irregularidades en la red y, principalmente, a

    evitar conexiones clandestinas que representan un serio peligro para la

    comunidad.

    Desde la empresa advierten que las conexiones irregulares implican un riesgo

    grave e inmediato, ya que pueden provocar electrocuciones, incendios y daños

    en viviendas, comercios y en instalaciones ubicadas en la vía pública. Estas

    prácticas suelen realizarse sin condiciones mínimas de seguridad, con materiales

    inadecuados y sin la protección necesaria, lo que incrementa significativamente el

    peligro para quienes viven o circulan por la zona.

    Además, las conexiones clandestinas afectan la calidad del servicio de los

    usuarios correctamente conectados, generando oscilaciones de tensión,

    interrupciones y posibles daños en artefactos eléctricos y electrónicos.

    Es importante destacar que el robo de energía es un delito penado por la ley, que

    puede dar lugar a acciones penales contra los responsables. Asimismo, ante la

    detección de un medidor adulterado o una conexión directa, la distribuidora cuenta

    con la facultad legal de realizar el recupero de energía no registrada. Esto implica

    que el usuario deberá abonar de forma retroactiva el consumo que fue

    desviado ilegalmente, además de enfrentar los costos de normalización de la

    instalación y las multas correspondientes.

    Desde EDEN reafirman la continuidad de las acciones para detectar y eliminar

    estas prácticas, garantizando así la seguridad y la calidad del servicio eléctrico

    para todos los habitantes de su área de concesión.

    Cabe destacar, que los usuarios pueden comunicarse con la empresa, y denunciar

    de forma anómica este tipo de conexiones a través de los siguientes canales: por

    WhatsApp al +54 9 336 452 6944, por teléfono al 0800 999 3336 o contactarse a

    través de las redes sociales EDEN:

    Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

    Instagram EDEN (@edencomunica)

    YouTube https://www.youtube.com/@EDENComunica

    X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)

