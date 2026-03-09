EDEN REALIZA OPERATIVOS PARA DETECTAR CONEXIONES CLANDESTINAS

Con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica y prevenir situaciones de
riesgo, EDEN puso en marcha una serie de operativos en la ciudad de Ascensión.
El plan contempla controles e inspecciones técnicas, realizadas por personal
especializado, orientadas a detectar irregularidades en la red y, principalmente, a
evitar conexiones clandestinas que representan un serio peligro para la
comunidad.
Desde la empresa advierten que las conexiones irregulares implican un riesgo
grave e inmediato, ya que pueden provocar electrocuciones, incendios y daños
en viviendas, comercios y en instalaciones ubicadas en la vía pública. Estas
prácticas suelen realizarse sin condiciones mínimas de seguridad, con materiales
inadecuados y sin la protección necesaria, lo que incrementa significativamente el
peligro para quienes viven o circulan por la zona.
Además, las conexiones clandestinas afectan la calidad del servicio de los
usuarios correctamente conectados, generando oscilaciones de tensión,
interrupciones y posibles daños en artefactos eléctricos y electrónicos.
Es importante destacar que el robo de energía es un delito penado por la ley, que
puede dar lugar a acciones penales contra los responsables. Asimismo, ante la
detección de un medidor adulterado o una conexión directa, la distribuidora cuenta
con la facultad legal de realizar el recupero de energía no registrada. Esto implica
que el usuario deberá abonar de forma retroactiva el consumo que fue
desviado ilegalmente, además de enfrentar los costos de normalización de la
instalación y las multas correspondientes.
Desde EDEN reafirman la continuidad de las acciones para detectar y eliminar
estas prácticas, garantizando así la seguridad y la calidad del servicio eléctrico
para todos los habitantes de su área de concesión.
Cabe destacar, que los usuarios pueden comunicarse con la empresa, y denunciar
de forma anómica este tipo de conexiones a través de los siguientes canales: por
WhatsApp al +54 9 336 452 6944, por teléfono al 0800 999 3336 o contactarse a
través de las redes sociales EDEN:
Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica
Instagram EDEN (@edencomunica)
YouTube https://www.youtube.com/@EDENComunica
X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)