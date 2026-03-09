EDEN REALIZA OPERATIVOS PARA DETECTAR CONEXIONES CLANDESTINAS

Con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica y prevenir situaciones de

riesgo, EDEN puso en marcha una serie de operativos en la ciudad de Ascensión.

El plan contempla controles e inspecciones técnicas, realizadas por personal

especializado, orientadas a detectar irregularidades en la red y, principalmente, a

evitar conexiones clandestinas que representan un serio peligro para la

comunidad.

Desde la empresa advierten que las conexiones irregulares implican un riesgo

grave e inmediato, ya que pueden provocar electrocuciones, incendios y daños

en viviendas, comercios y en instalaciones ubicadas en la vía pública. Estas

prácticas suelen realizarse sin condiciones mínimas de seguridad, con materiales

inadecuados y sin la protección necesaria, lo que incrementa significativamente el

peligro para quienes viven o circulan por la zona.

Además, las conexiones clandestinas afectan la calidad del servicio de los

usuarios correctamente conectados, generando oscilaciones de tensión,

interrupciones y posibles daños en artefactos eléctricos y electrónicos.

Es importante destacar que el robo de energía es un delito penado por la ley, que

puede dar lugar a acciones penales contra los responsables. Asimismo, ante la

detección de un medidor adulterado o una conexión directa, la distribuidora cuenta

con la facultad legal de realizar el recupero de energía no registrada. Esto implica

que el usuario deberá abonar de forma retroactiva el consumo que fue

desviado ilegalmente, además de enfrentar los costos de normalización de la

instalación y las multas correspondientes.

Desde EDEN reafirman la continuidad de las acciones para detectar y eliminar

estas prácticas, garantizando así la seguridad y la calidad del servicio eléctrico

para todos los habitantes de su área de concesión.

Cabe destacar, que los usuarios pueden comunicarse con la empresa, y denunciar

de forma anómica este tipo de conexiones a través de los siguientes canales: por

WhatsApp al +54 9 336 452 6944, por teléfono al 0800 999 3336 o contactarse a

través de las redes sociales EDEN:

Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

Instagram EDEN (@edencomunica)

YouTube https://www.youtube.com/@EDENComunica

X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)