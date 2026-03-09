AGASAJO A LAS MUJERES EN LA RESIDENCIA «PAPA FRANCISCO»



En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Residencia de Larga Estadía Papa Francisco llevó adelante ayer un emotivo encuentro destinado a homenajear y agasajar a las mujeres que forman parte de la residencia.

Durante toda la jornada, residentes y personal trabajaron en la decoración y ambientación del lugar para compartir por la tarde momentos de música, juegos y distensión, en un clima de alegría y encuentro. De la actividad también participaron familiares de los residentes, quienes se sumaron a la celebración y acompañaron la jornada.

La propuesta contó además con la visita de Felipe Gutiérrez, quien brindó un momento musical que fue disfrutado por todas las presentes. También participó de la actividad la Intendente municipal, Erica Revilla, quien compartió la jornada junto a los residentes, familiares y el personal de la institución.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales destacaron la importancia de generar estos espacios que ponen en valor a las mujeres y permiten compartir instancias de cercanía, reconocimiento y celebración dentro de la residencia.